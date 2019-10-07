美国总统特朗普喜欢炫耀的政绩之一，是他推行“促增长经济政策”成效显著，工作多了，工资涨了，股市兴旺。他的说法是美国现在拥有“史上最强盛的经济”。

美国经济表现确实不错，但翻翻历史可以发现，有史以来最强盛这个说法不准确；以前曾有过更好的时光。

受中美贸易战、中东紧张加剧，以及对全球经济状况的担忧等因素影响，市场近期波动较大，经济学家对美国可能陷入衰退的担忧加剧。

一项最新调查显示，经济学家普遍对企业利润前景感到悲观，衰退危险增大，而最主要的威胁是特朗普政府的贸易政策。美国一方面继续与中国打贸易战，另一方面与欧盟的贸易摩擦在升级。近日美国获准对价值75亿美元的欧盟产品加征关税。

10月第一个星期，就业和制造业数据公布，可以看到中美贸易战对美国经济的冲击，股市大跌。

普遍认为，美国经济是否滑入衰退，很大程度上取决于消费者。消费是美国经济增长主要驱动力之一。

美国联邦储备局目前处境尴尬。华尔街人心惶惶，贸易战前景不明朗，衰退担忧加剧，降息压力增大；但与此同时，草根阶层却是另一番情景，小型金融机构的数据显示消费者在继续建房买房，小企业在继续贷款，家庭收入和消费走势健康。

联储局面临两难选题：利息是涨还是降？ 美中、美欧贸易冲突会在多大程度上冲击美国服务业和家庭消费这两个美国经济的支柱，从而触发衰退。

先来看看历史数字。

GDP增长

国民经济总产值（GDP）总体而言增长强劲。

2019年第一季度GDP增长3.1%，但第二季度减到2.1%。

跟2014年第二季度奥巴马总统在位期间相比，这组数字就显得一般般——当时的增幅达5.5%。

另外，1950年代和1960年代美国的GDP增长幅度更大。

如果单从GDP数据来评估经济健康状况，那么二战结束后那几年美国经济腾飞显然是特朗普时期无法相比的。

股市飙升......然后蹒跚踉跄

特朗普总统特别自豪的是美国股市表现——其是道琼斯工业平均指数。道琼斯30指数由30家美国股市主要公司的股票组成。

的确，道指在特朗普上任后曾突破历史最高纪录，他的支持者强调，这要归功于给企业减税、以美国为中心的各项政策、减少官僚庸冗，以及承诺加大基建投资。

但是，近几个月来，道指波动剧烈，主要原因是市场对中美贸易战的担忧，以及对全球经济前景感到悲观。

就业与工资

就业方面，特朗普总统在联合国宣称，美国的失业率跌到半个世纪以来最低点。他指出，过去3年来，有600万美国人找到了工作。

2019年8月，美国失业率为3.7%。半个世纪前， 1969年9月，美国失业率也是3.7%。

不过，1969年11月和12月，失业率降到了3.5%。

至于就业数据，特朗普说得没错，2019年8月登记在册的就业人数是增加了600万。

另外，他提到少数族裔群体失业率低，比如非裔、拉丁裔和亚裔美国人群体失业率都降到有纪录以来的最低水平。

美国官方统计数据显示，美国非裔群体今年8月失业率为5.5%，是1972年开始有纪录以来的最低点；拉丁裔群体的失业率为4.2%，是1973年开始统计以来的最低点。

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亚裔美国人失业状况的统计从2003年开始。今年8月的数据是2.8%，迄今为止的最低纪录是今年6月的2.1%。

不过，这些少数族裔群体的失业率在2009年达到最高峰之后开始逐年下降。那是在奥巴马总统任期内。

“工资大涨 收入大增”

特朗普总统在联合国还说，美国人“工资上涨，收入大增”。这句话有失片面。

2018年，平均时薪确实在上涨，那是延续了从奥巴马时代开始的上升趋势。

今年2月，这条上升曲线达到3.4%，然后减速，落到3.23%。

如果考虑到通胀因素，那么2018年8月到2019年8月期间，工资涨了1.5%。

家庭收入是在增加，但过去几年里增速减慢。

2018年，家庭收入中位数是63179美元，与上一年相差无几。

这是连续3年上升之后第一次停滞。