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中美贸易谈判，时隔两个月后重启。中国副总理刘鹤将带团赴华盛顿进行第13轮高级别经贸磋商，此轮磋商已定于10月10日举行。

谈判前，中美照例互相喊话。特朗普在联合国大会上指控中国“大规模”窃取贸易机密。中国外交部长王毅随即反驳，称中国无意“在国际舞台上玩什么权力的游戏”，在贸易谈判中不接受威胁。

不论王毅是有意还是无意套用美剧《权力的游戏》，但中美贸易谈判确实从一场大戏，变成一场连续剧，然后一直演到第三季，未来可能还有第四季。

不同的节奏，一样的剧情

《权力的游戏：中美贸易谈判》这部剧2018年2月27日首映。彼时，美国刚增加对中国洗衣机和光伏产品的关税，并在考虑对中国钢铁和铝征的关税，虽然只是针对个别产品征税，但已经风声鹤唳。

作为中美全面经济对话中方牵头人的中共中央政治局委员刘鹤不得不缺席中国“两会”，赴美与美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦开展中美间首次高级别经贸磋商。刘鹤赴美被称为“灭火”之旅，当时绝大多数人都想不到后来的火烧得更高。

此后，两国在去年5月、6月、8月谈了三轮，结果却越来越糟，双方加大火力，互征关税越来越高，直至谈判完全停滞。

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直到去年12月在阿根廷，特朗普和习近平坐下来，说好了先休战，两边派人开始谈判，第二季的剧情的大幕拉开。

今年1月30日，停滞半年后，中美开启第五轮贸易谈判，然后谈判节奏飞快，三个多月谈了七轮，谈判桌外，舆论似乎已相信一个贸易协议势在必行，资本市场一片乐观。

但在最终时刻，中国拒绝承认谈判成果，突然感觉美国这是要将中国经济殖民化，不同意；特朗普于是指责中国在已经达成的条款上倒退。

中美于是重复第一季的情节，离开谈判桌，继续加征关税。谈判一停又是三个月。

这场大戏还有第三季。今年6月底，特朗普和习近平在日本大阪出席G20峰会期间再次坐到一起，两人同意再次开启谈判。于是，7月底，两国在上海再次开启第十二轮谈判，即将到来的则是第十三轮谈判。至此，第三季与第二季的开头情节别无二致。

香港示威和特朗普弹劾案的影响

虽然情节大致相仿，但谈判节奏和外部环境已大不相同。

谈判节奏明显慢了下来，从一周到两周一次，变成两三个月一次。

对此，凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）向BBC中文表示，中国在一些领域一向很灵活，比如增加农产品和能源进口，逐步降低贸易逆差，但是美国一直坚持中国要进行系统性、有约束力的改变，中国不会接受。于是中国选择拖延，希望自己的经济有所起色，或者美国经济停滞，以增加谈判筹码。

图片版权 AFP Image caption 香港示威者投掷汽油弹。

此后三个多月时间了，中美各自的国内情况也确实开始急转直下。

在中国，香港发生持续数月的大规模示威抗议活动，示威者和警察的暴力程度都在不断升级，示威者焚烧公共设施，攻击其他政见不同的市民，警察则在10月1日首次实弹打伤一名示威者。

在香港的动荡局势中，美国的戏份并不少——一些游行中，香港示威者高举美国国旗，去美国领事馆请愿。美国会参众两院委员会则在9月通过《香港人权与民主法案》，之后将交至参众两院委员会审议。这一举动引来中国官方强烈的抗议和指责。

经济学人智库（EIU）分析师马志昂（Nick Marro）向BBC中文表示，关税之外，贸易战还会以其他方式升级，包括在科技、金融和投资领域。香港问题可能成为一个通道，《香港人权与民主法案》就可能为下一步在金融领域打击特定官员铺平道路。

图片版权 Getty Images Image caption 美国总统特朗普（右）与乌克兰总统泽伦斯基（左）

美国国内，特朗普在下一届总统大选前也面临新的麻烦。特朗普与乌克兰总统通话时，要求他调查美国前副总统拜登的儿子。拜登是特朗普在2020年美国总统大选中的主要竞争对手。美国众议院议长佩洛西随即宣布对特朗普的行为展开正式弹劾调查。

特朗普成为美国历史上第四位被弹劾的总统，但他加倍下注，试图把中国也拉下水。10月3日，特朗普在白宫外对记者说，中国应该开始调查拜登父子。 特朗普还指责，拜登和他的儿子亨特“敲诈了中国和乌克兰”，为自己谋取私利。

美国国家贸易委员会主任纳瓦罗(Peter Navarro)本周一表示，无论是弹劾调查还是特朗普要求北京调查他的政治对手，都不会软化美国的谈判立场。纳瓦罗表示，特朗普想要与中国要么达成一项重大协议，要么根本就不达成协议。彭博社则称，中国官员暗示，他们愈来愈不情愿达成一项美国总统特朗普所寻求的全面贸易协议。

特朗普被弹劾，对中国意味着什么？马志昂认为，特朗普被成功弹劾的几率很低，但是过程可能会很难看，这可能让中国不愿太快达成协议，因为发动贸易战本身与特朗普个人的关系甚大，所以中国可能觉得即便与特朗普达成最终协议，但也很可能被下一任总统推翻。

陆修泉提醒，美国两大政党在对中国的政策上比较一致，一次弹劾并不会有实际影响，而且与大部分在职总统一样，特朗普很有可能再次当选。更何况，中国越是等，其谈判筹码随着自身经济恶化而减少。更进一步而言，香港社会动荡没有退却迹象，会给北京带来更多压力。

“即便贸易谈判团队没有计划把弹劾和香港问题摆在谈判桌上，这些议题依然会在谈判桌上投下阴影。”马志昂称，与贸易战有关的事情发生得太多，以至于我们无法完全忽视。华为事件就是如此，美国一开始非常明确地将其与贸易战分开，最终还是被拽上了谈判桌。