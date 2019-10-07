图片版权 Getty Images Image caption 包括休斯敦火箭（红衣）在内的NBA球队都非常重视中国市场，在某些比赛中穿着印有中文名的球衣出场是其中一种推广方式。

美国男子职业篮球联赛（NBA）球队休斯敦火箭（Houston Rockets，侯斯顿火箭）总经理达雷尔·莫雷（Daryl Morey）就此前在推特（Twitter）发文支持香港反修例示威者的行为道歉，不过事件仍然令球队以及NBA联盟在中国陷入舆论风波。

莫雷此前发布的推文当中包括一张写有“Fight For Freedom/Stand With Hong Kong（争取自由，与香港并肩）”的图片，而这句是最近数月在香港反对修订逃犯条例继而反对政府的示威当中反复出现的口号之一。

他的推文引发中国大陆球迷、赞助商以及商业合作伙伴的广泛批评。

中国大陆的电视台以及网上串流直播平台表示，将不再直播休斯敦火箭队的比赛，并中止一切合作。

火箭队和NBA联盟均随即发声明，表明与莫雷不持同一立场。

外国企业、组织或个人因为在政治敏感问题上与中国立场不一致而影响商业利益的例子并不罕见，而莫雷的言论显然已将火箭队及NBA联盟放在一个尴尬的境地——中国是NBA最重要的海外市场。

“一种想法”

莫雷很快删除了最初的一条推文，并且在后续的声明中表示，他已经重新考虑自己的立场。“我只不过是在依据一种诠释，表达对一个复杂事件的一种想法，”他在推文中写道。

“那条推文之后我有了很多机会听到并考虑其他的角度。”

“我一直都感激我们的中国球迷和赞助者的有力支持……我希望那些被烦扰的人知道，我并非有意冒犯或者误解他们。”

“我的推文是我自己的，它绝不代表火箭队或者NBA。”

图片版权 Getty Images Image caption 姚明（右）令火箭队在中国大受欢迎。

敏感的时机

由反对修订逃犯条例引发的香港示威活动已经持续近四个月，多番出现警民冲突，且暴力事件有越演越烈的趋势。

莫雷引发争议的推文发表于周五（10月4日），当时正值香港示威者一连数日与警察发生激烈冲突之际——香港示威者在多起冲突中以燃烧弹和砖块攻击警员，而警察则数次开真枪，至少已有两名示威者中枪受伤。

国际社会对香港示威事件的立场不一，但是中国大陆舆论强调事件的核心是主权和国家安全问题，在容许公开讨论的平台上几乎一面倒地称香港示威者为“暴徒”。

图片版权 Reuters Image caption 莫雷是电脑工程师出身，在NBA联盟被看作是技术改革的代表人物。

中方迅速回应

周日，中国篮球协会暂停了与休斯敦火箭队的合作，中国运动服装品牌李宁以及火箭队的赞助商之一上海浦东发展银行亦宣布暂停合作。

中国官方中央电视台和互联网公司腾讯（Tencent）均是NBA比赛中国区持权转播商，但两者均表示会停止播放火箭队的比赛。

NBA联赛在中国收看人数众多，数以百万计中国观众通过串流直播等方式收看比赛，对于NBA以及各支球队来说，中国也是他们在美国以外最重要的市场。其中火箭队在2002年签入中国球星姚明，后者在之后几年成为中国篮球传奇人物，火箭队在中国的知名度和受欢迎程度大大增加。

图片版权 Getty Images Image caption 对于NBA来说，中国具有巨大的市场潜力。

今年成功收购另一支NBA球队新泽西篮网的阿里巴巴联合创始人蔡崇信则在周一就事件发表英文公开信，指莫雷的言论在破坏NBA球队与他们在中国的球迷的关系，而“中国球迷需要一个解释”。

“支持分离主义，在中国就是敏感问题。不仅政府敏感，人民对此也非常敏感，”蔡崇信在公开信中表示。

“被很多西方媒体误会乃至忽视的，是中国14亿人民对于主权领土完整的重视，这一议题是没有商榷余地的。”

他表示希望能帮助NBA度过这场公关危机，同时呼吁中国球迷给NBA多一些信心。

“篮球一定可以让这个世界更团结，”他在公开信最后说道。

回应中的不同语态

莫雷支持香港的推文发表之后，火箭队和美国国家篮球协会均发表声明，表示不认同莫雷在推文中所发表的意见。

美国媒体报道指，火箭队并没有计划就此对莫雷采取任何形式的警告或惩罚。火箭队老板蒂尔曼·费尔蒂塔（Tilman Fertitta）则在推特上表示，莫雷并不是代表球队在发表评论，并声称火箭队“不是一个政治组织”。

NBA联盟则通过首席传播官迈克·巴斯（Mike Bass）指，莫雷的言论“令人遗憾”，且表示：“我们对中国的历史和文化有极大的尊重，希望NBA和体育运动能够成为一股团结人们的力量。”

图片版权 Getty Images Image caption NBA球星和教练素以乐于表达个人政见著称。

不过，NBA的英文声明和其官方中文平台发布的中文版声明，被指在语调上有细微的差别。

在提到莫雷的言论“令人遗憾（regrettable）”的时候，中文版声明则指NBA“对达瑞尔·莫雷发表的不当言论极其失望”，且多加了一句“他无疑已严重伤害了中国球迷的感情”。这些都是完全符合中国官方叙事的措辞。

巴斯也同时提到，NBA的价值支持个人表达意见和自我教育。

篮球在中国是最流行的运动之一，数以亿计观众的市场潜力令它成为NBA最重要的海外市场，但是在政治敏感问题上的微妙底线常常能影响商业合作，这一点令素以支持个人表达政治立场著称的NBA联盟处在微妙的位置。

莫雷试图收回自己的言论，火箭队和NBA也试图回避与中国立场的冲突，这种努力是否会被中国舆论接受尚未可知，但是却已在美国国内遭到来自民主、共和两党政客的批评，指该组织没有维护民主价值，而是为了商业利益向北京低头。

共和党参议员——也是火箭队球迷——泰德·克鲁兹（Ted Cruz）指责NBA，是为了追逐商业利益而“可耻地退缩”。

克鲁兹表示，对于莫雷“指出中国共产党对香港示威者的打压”，他感到骄傲。