买卖护照国籍背后：全球巨额利润产业揭秘

图片版权 Getty Images Image caption 护照也成为商品为国家赚取外汇

曾几何时，人们无法选择自己的国籍。你或者与生俱来拥有某国国籍，或者是作为移民，经过多年等待后成为归化公民。有些人还可能由于种种原因失去国籍等等。

但是，现在你可以走捷径，直接花钱买国籍，通过投资移民轻松成为某国的公民，继而拿到护照。这在50年前还是很难想象的。 那时，就连双重国籍身份都比较罕见，但目前已经非常普遍。

今天， 全世界一半以上的国家都设有投资移民项目。瑞典律师卡林（Christian Kalin)说，它已经成为一项全球增长最快的产业，产值高达每年250亿美元。

卡林是恒理环球顾问事务所有限公司（Henley & Partners）的主席。 他的公司是全世界承办投资移民护照的最大律师事务所之一。卡林为此还有“护照先生”一称。

该公司的客户通常是那些有钱人，为自己和家人购买外国护照。

国籍新理念

Image caption 瓦努阿图是由80多个岛屿组成小国。

卡林认为，人们关于公民和国籍的传统观念已经过时了。不仅如此， 卡林还表示，人们的国籍受出生国的限制是“非常不公平的”。

他说，人们的出生地与他们的技能和天分毫无关系， 完全是运气。他认为， 人们应该重新思考这一问题了，比如，可以把公民权看作是一种会员制度。

“引进那些能够为社会作出贡献、有才华的人有什么错？”他说。

当然， 对卡林的这种看法有人赞同，也有人反对。反对的人认为把护照当商品买卖就是不对。

瓦努阿图

但无论你赞成还是反对，花钱购买他国国籍的买卖正在如火如荼地进行着。其中， 太平洋岛国瓦努阿图（Vanuatu)的国籍似乎很受青睐，特别是中国人。

4年前，瓦努阿图推出一项新的移民计划。该计划一经推出就火了起来。目前，它已经成为该国政府最大的收入来源。

瓦努阿图护照之所以受欢迎的原因之一，是护照持有者可以自由进入欧洲国家，无需签证。

许多瓦努阿图的海外护照持有者根本不需要踏进该国的国土。他们可以通过在海外的指定机构把护照搞定。

总部在香港的中介机构太平洋移民顾问有限公司（PRG Consulting)就是一个拥有执照的，专门为合格人士办理瓦国护照的机构。

中国客户

Image caption 护照代办商MJ说，许多中国富人购买瓦努阿图护照。

在香港的一家咖啡店中，BBC商务记者莎拉·特雷纳（Sarah Trenor）和薇薇安·尼内斯（Vivienne Nunis）见到了太平洋移民顾问有限公司的护照代办商MJ。据他介绍，越来越多的中国大陆公民获取第二本甚至第三本护照。

“他们在中国没有安全感。他们希望能进入欧洲，在那里开办银行账户，并购置房地产，或是做生意等，”MJ介绍说。

MJ表示，护照这一商品在全球市场的竞争力越来越强。许多加勒比海的小国一本护照售价大约为15万美元。

瓦努阿图护照也差不多值这么多钱。而且，只需一个月就可以就搞定，这也是它如此受欢迎的另外一个原因。

Image caption 瓦努阿图是太平洋中的一个岛国。

明码标价

我们看看以下这些国家的护照值多少钱？

安提瓜和巴布达：起价10万美元（以下均为美元价）

圣基茨和尼维斯联邦：起价15万

蒙特內哥罗或叫黑山：起价27万4千

葡萄牙：起价38万4千

西班牙：起价55万

保加利亚：起价56万

马耳他：起价100万

美国：投资需在50到100万美元之间，并创造10个就业机会

英国：起价250万

申请瓦努阿图护照虽然快捷，但卡林和其他一些人士对此比较谨慎，因为瓦国腐败盛行。因此，卡林的事务所不办理瓦努阿图护照。

但这毫不影响富裕的中国人申请瓦国护照。 而在那些拿到瓦国护照的中国人之间，只有大约十分之一曾踏上过瓦国领土，不过这也只是猜测而已。

避税天堂

Image caption 瓦努阿图前总理巴拉克·索普称该国投资移民，出售护照的项目是背叛。

维拉港（Port Vila）是瓦努阿图的首都。维拉港的街道坑坑洼洼，满目苍夷。街上根本没有交通红绿灯。然而，随着汽车的增多，交通拥挤现象也越来越严重。

瓦努阿图还是避税天堂。最近，由于腐败及缺乏透明度再次被欧盟列入“黑名单”国家。

瓦努阿图本国居民也是直到1980年该国独立时，才正式成为该国公民。之前，这些岛屿由英法两国共同管治，叫做新赫布里底群岛。

瓦努阿图共由80多个岛屿组成。独立前，该国居民没有国籍。如果任何瓦努阿图人希望出国的话，需要向英法申请旅行文件，才能出行。

瓦努阿图前总理巴拉克·索普 （Barak Sope) 也是在该国成立后才有自己的护照。因此，他对此念念不忘，他认为当时的法规是对该国居民的一种侮辱。

反对声音

Image caption 移民项目代理商巴尼为该国的移民项目辩解。

索普对瓦努阿图出售护照的做法并不赞同。他认为这是对瓦努阿图的“背叛”。

近年来，中国投资大量流入该国。"中国人比我们有钱，" 索普愤愤不平地说。

许多当地人也抱怨中国公司在瓦努阿图只雇用中国人。

BBC记者试图找到瓦国政府官员了解其投资移民项目，但没有人愿意就此发表意见。但记者找到了一名由政府指定的移民项目代理商巴尼，他发表了自己的见解。

巴尼解释说，这个问题需要从全球视野出发。 许多其他国家向外国人出售护照赚取投资。瓦努阿图自然资源不多，而投资移民项目可以为国家带来很多收入。

然而， 对瓦努阿图乡村地区的居民来说， 自从该政策出台后就一直极具争议。

没有受益

Image caption 安妮·帕科是当地村庄社区的负责人。

BBC记者跟随社区负责人安妮·帕科到当地的村庄转了一圈，那里距离首都维拉港只有10分钟的车程，但却是一个截然不同的世界：贫穷、落后。

安妮说， 当地社区并没有受益，尽管政府许诺说，该项目的收入将会为当地重建遭到2015年飓风破坏的基础设施以及家园。

安妮表示，自己的祖先为自由而牺牲。但现在，外国人只要花15万美元就能买到一本他们的护照。而且，他们根本没见到任何钱。“这件事该停止了，”她说。

同一个村子的苏珊指着一口肮脏的水井对BBC记者说，她希望政府能够安装自来水龙头，让孩子们能够喝上安全、干净的水，能洗上淋浴。

但当地一家报纸经营者丹麦卡格里（Dan McGarry)认为，随着中国市场的强劲需求，很难想象政府会改变其政策。

据麦卡格里称，出售护照可以为瓦努阿图带来超过30%的收入。这对像瓦努阿图这样的小国来说可是一笔可观的收入。

但与此同时， 他也表示，人们不尽会扪心自问：“这是我们奋斗的结果吗？这样做对吗？把我们不容易争取来的主权就这样卖给出高价的人，这对吗？”

其实， 这个问题不仅是瓦努阿图，它也是许多其他国家应该反思的，特别是在日益全球化世界的当今。

但是，亨利与合伙人事务所的卡林则表示，投资移民项目以及通过投资获得护照这种事并没有什么特别的，它只不过是对世界潮流的一种现实反应而已。