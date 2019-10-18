中国经济第三季度增长不及预期：这些数据意味着什么

你的器材不支持播放多媒体材料 中国经济放缓如何影响全球

在中美贸易战持续及内需疲软之下，中国经济第三季度经济增长速度低于预期。

中国官方数据显示，今年7-9月期间，中国GDP同比增速为6%。此前市场对第三季度的增速预期为6.1%。

中国经济增速目前已经是近三十年来最低水平。尽管中国政府一直试图通过减税等政策支持刺激经济，但这项数据显示中国经济发展动力进一步低迷。

中国政府对今年经济增速预期为6%至6.5%。而中国经济增速放缓或对全球经济带来深远影响。

最近几十年来，中国已经成为带动全球经济增长的重要引擎。从日用消费品到机械产品，中国对全球不同商品的大量需求对各国经济增长都有支持作用。

有分析人士担忧，中国经济增速迅速放缓可能会给本已低迷的世界经济增添衰退风险。

凯投宏观（Capital Economics）高级中国经济学家朱利安·埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）认为，中国经济面临的压力会在接下来数月间继续增加。

他表示，虽然中国官方可能会出台更多政策支持经济发展，但要想真正见效需要时间。

中国面临哪些挑战？

图片版权 Getty Images Image caption 根据麦肯锡数据，2018年中国占全球GDP的16％。

去年开始中国与美国之间的贸易战一直如火如荼，这给中国经济与消费者带来巨大不确定性。

同时非洲猪瘟蔓延等内部问题也让通货膨胀加剧、国内消费萎缩。

由于贸易纠纷不断、中国内需疲软，国际货币基金组织（IMF）本周将中国2019年中国经济增长预期由6.2%下调至6.1%。

另一方面，中美之间也出现了一些积极信号。本月初两国之间已经达成“第一阶段协议”。

中国政府试图通过减税及增强金融系统流动性扶持经济发展，但一些分析人士表示，在中国债务不断增加的情况下，中国政府在出台刺激政策方面已经变得更加谨慎。

这份数据经济数据意味着什么？

卡里什玛·瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani） BBC亚洲商业事务记者

现在任何对中国经济数据的分析都会伴随一则警告：许多经济学家认为实际数据比我们看到的要低得多，但你应该注意的是，这是经济发展的轨迹，也是政府释放的信号。

中国增长数据低于市场预期表明，这个经济体遭受的打击超过许多人的想象。

有迹象表明，这些数字应该让人担心。本周早些时间，中国总理李克强罕见警告地方官员，要求他们必须“确保”完成今年增长目标。

中国经济正面临三个方面的打击：美国发起的贸易战、国内需求放缓以及非洲猪瘟给猪农打击沉重等国内挑战加剧。这些因素也推高商品价格增长。

中国经济放缓并不是什么新鲜事。但是这些挑战给试图控制经济放缓的决策者带来了新的难题。中国的政治稳定取决于经济安全。在过去四十年中，共产党做到了这一点，现在他们的压力在于是否能继续履行这个契约。