中美贸易战笼罩 全球化更趋重要还是走向低谷
全球贸易一般来讲是个小众话题——它往往只受经济学家的偏爱，局限于报纸财经版。
但最近备受瞩目的贸易争端改变了这一切，再次强调了贸易对所有人的价值和重要性。
纵观新闻头条，人们很容易认为贸易流通的趋势正在逆转。持续的中美贸易战让华盛顿对超过3600亿美元（合2870亿英镑）的中国商品加征关税，而北京已对超过1100亿美元的美国商品加征关税。
在其他地方，日本和韩国的贸易争端正威胁着智能手机、电脑和其他电子产品的生产，而欧盟和英国则面临着英国无序脱欧的潜在破坏。
然而，从新闻头条退后一步，放长远看事情就不一样了。 2018年，全球商品和服务贸易额超过25万亿美元，这是直接受美国和中国关税影响产品价值的50倍以上。
根据国际货币基金组织（IMF）的数据，今年全球贸易增长可能已放缓至3％，为2009年经济衰退以来的最低水平，但趋势仍总体向好。
经济学家认为，一个国家与邻国的贸易越多，其经济状况就越好。国内经济显著增长的国家贸易增长数字也往往很好。
世界贸易组织（WTO）说：”允许商品和服务不受限制地流动，这种自由贸易政策将加剧竞争，激发创新并促使成功。“
从人类文明社会形成之初贸易就已存在。在公元前3世纪，美索不达米亚城邦（现为伊拉克）与印度河流域文明（今巴基斯坦、印度和阿富汗的部分地区）进行交易。
到公元前2世纪，青铜时代的希腊、埃及、巴比伦王国和赫梯帝国（现为土耳其）经常互相进行贸易，并与遥远的阿富汗做生意。阿富汗的半宝石、青金石因其浓郁的蓝色特征备受喜爱。
大约公元前1150年，这种相互联系的文明出现崩溃。这也许是第一例”全球贸易“崩塌的例子。
今天全球贸易的多样性令人震惊。以秘鲁和肯尼亚等国的出口花卉为例——航空线路带来了贸易的增长，这项生意现在每年价值超过160亿美元。
或以不起眼的自行车为例。 50年前在英国，大多数自行车都出产自一个城市：诺丁汉。英国小布自行车（Brompton Bikes）公司的亚当（Will Butler-Adams）说，如今该行业的全球价值为450亿美元，它依赖于一条整合的全球供应链：保加利亚的钢圈、中国的钛原料、台湾的金属以及美国的飞轮。
20世纪半导体芯片技术最大程度帮助强化了我们之间的联系。
据估计，西方国家的普通客户现在每天都使用40颗绕地卫星提供的服务，这全归功于计算机芯片。
虽然硅是这个5000亿美元产业的核心自然要素。90％的硅在地壳被发现，其中大部分来自北卡罗来纳州的一个名为云杉松（Spruce Pine）的小镇。在这里开采一种特别纯净的石英源，再从中提取硅。
矿山经理罗尔夫·皮珀特（Rolf Pippert）说：”这确实有些难以想象，几乎每部手机和计算机芯片中都有产自这里的石英。“
现代历史上有两波漫长的全球化浪潮。第一次始于1815年拿破仑战争之后，结束于第一次世界大战。第二次于1945年后开始，现在仍在继续。今天的商品出口量是1913年的40多倍，约占全球总产量的25％被销往国外。
现在我们看到了另一个重大变化。
尽管在过去几个世纪里世界经济从农业向制造业转型，但在过去20年，服务业的发展速度要快得多，目前已占全球GDP的68％。然而，国家之间服务贸易的壁垒仍然存在，并影响了经济增长。
凯投宏观(Capital Economics)的经济学家西蒙·马卡达姆（Simon MacAdam）认为：”如果没有足够的银行、会计和保险等商业服务来支持全球运营，那制造世界一流的商品有什么用？“
在出口方面，中小企业的代表性通常不足。较大的公司有更多吸收并开拓新海外市场的资本和资源，而较小的公司通常很难及时获得所需的相关信息。
但全球贸易格局的最新变化，例如全球化价值链的兴起和数字化转型，为中小企业提供了融入全球经济的新机会。
在定制和差异化产品方面的灵活性，使得中小企业在全球市场中具有竞争优势，因为它们可以响应不断变化的市场条件和日益缩短的产品生命周期。
那接下来呢？ 21世纪初的前几十年被认为是”亚洲世纪“。尽管批评家可能会引用周恩来经常被争议的话：”现在下结论为时太早“。但可以肯定的是，既定的交易方式已经发生了根本性的改变。
我们看到“金砖四国”（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）等新同盟的崛起，以及澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南等国达成《跨太平洋伙伴关系全面进步协议》（CPTPP），CPTPP签署国家已组合为世界第三大自由贸易区。
世界上更大的两个贸易同盟是美国、加拿大和墨西哥之间的《北美自由贸易协定》以及欧盟。
自由贸易的拥护者说，尽管全球化在一些国家造成政治压力，但随着就业方式的转变，退回到简单的贸易保护主义只会恶化问题而不是解决问题。
关于这一点，国际货币基金组织首席经济学家吉塔·戈皮纳特（Gita Gopinath）在本月初的总结中明确提到了缓解当前贸易争端的全球重要性。
”要振兴经济增长，政策制定者必须消除协议设置的贸易壁垒，遏制地缘政治紧张局势并减少国内政策的不确定性。“
这些最终都和贸易有关。