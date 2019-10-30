中美贸易战火波及英国《哈利·波特》书商

图片版权 PA Media Image caption 《哈利·波特》系列图书

中美贸易战战火持续，殃及池鱼，英国布卢姆斯伯里出版社（Bloomsbury Publishing） 意外成为受害者。

该公司的出版物包括《哈利·波特》（Harry Potter）系列，公司首席执行官奈杰尔·牛顿（Nigel Newton）说，9月1日之后，在中国印刷售往美国的书籍一夜之间成本上涨了15%。

这是中国与美国贸易战升级后两国互征关税造成的。

牛顿对BBC表示，“这不是我们预期中的成本，我们原本希望能不受其影响。”

英国布卢姆斯伯里出版社预计，关税对当前财政年度的影响很小，并表示未来也会有多种方法缓解关税带来的影响。

此前加征关税主要针对汽车、食品、鞋等商品，但许多人没有想到书籍竟也会成为加征关税的对象。

除此以外，牛顿表示，布鲁姆斯伯里出版的部分插画书是在中国印刷的，“因为不光质量很好，价格也很好”。

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“下半年比重更大”

出版公司表示，他们预计全年业绩将符合预期。

截至8月底的六个月中，该出版商报告其销售额下降5%，跌至7130万英镑，税前利润下降接近19%，跌至130万英镑。

然而，该公司依然表示，对未来销售充满信心。

牛顿对BBC表示：“一般而言，出版社的业绩下半年比重更大，因为10月份是返校季，下半年还有圣诞节这个重要的送礼季，所以这几乎是分成两个半场的比赛。”

本月，布鲁姆斯伯里出版的书籍包括插图版的《哈利波特：火杯的考验》（Harry Potter and the Goblet of Fire）在内。

该公司发表声明称，“由于我们在下半年拥有强大的消费群体，因此我们预计下半年的销售业绩将比前几年的销售额比重更大。”

近年来，有人担心电子书和其他新技术的出现会不利于出版业。

但牛顿认为，“出于多种原因，出版业有可能成为数字化革命的赢家。”

“不论读者是购买电子书还是印刷品，对我们而言都没关系——他们还是从我们这里买书。”

“其次，电子书让世界各地的人们每周七天，每天24小时不间断地都能读到书。”

“再者，互联网本身创造了大量新方法，可以通过社交媒体和更具针对性的电子邮件投放来吸引读者。”

“数字资源是布鲁姆斯伯里出版公司增长喜人的领域之一。在此期间，销售额已增长了73%。”