香港经济步入衰退：专家称若抗议持续影响更大

图片版权 AFP Image caption 香港示威持续多个月，暂时未有平息的迹象。

香港持续四个多月的反《逃犯条例》修订抗议活动和中美贸易战，令香港经济情况严峻。香港政府经济顾问今天將公布第三季经济数据。

香港行政长官林郑月娥预料，香港经济连续两季出现季度负增长，香港步入“技术性衰退”，不排除香港全年经济会出现负增长。

香港政府目前投入超过200亿港元纾困措施，林郑月娥说这只是“治标”的方法，要“治本”只有“尽快遏止暴力”。

事实上，在抗议活动出现前，香港经济已出现放缓。有学者认为，中美贸易战对香港经济影响更大，但示威活动加快了衰退的步伐，如果抗议活动持续，对经济的影响亦会扩大。

“全方位打击”

自6月中开始，香港围绕《逃犯条例》修订的争议从相对和平的集会游行，逐步演变成激烈和暴力的警民冲突，抗议地点“遍地开花”，多处出现催泪弹和汽油弹，香港地铁和被指“亲中”的商店成为暴力示威者冲击的目标。

香港旅游业界错过了暑假和中国“十一黄金周”，旅游景点不再出现以往游客云集的画面。有在旺角露天市场女人街的店主此前接受BBC中文访问时表示，生意大幅下滑，可能几个月内便要倒闭。

香港“兰桂芳协会”主席盛智文对BBC中文表示，预料本年度万圣节前往兰桂芳的人数会比去年少一至两成。

图片版权 AFP Image caption 部分位于市区的商户经常因为示威活动而要关门。

在香港经营四间酒店的奥华集团在过去三个月入住率跌了三成。集团行政总裁纪利仕（Girish Jhunjhnuwala）对BBC表示，对于香港目前状况影响本土经济感到痛心，他说平日的生意尚可，但许多客人选择在示威活动展开的周末前就离开，公司为此供客人引入具弹性的取消订房政策。

香港财政司司长陈茂波在一篇网志中表示，香港8月和9月访港旅客数字合计跌幅约37%，10月上半月情况更差，跌幅近五成，酒店8月份入住率只有66%。

过去数个月很多商店因为示威而被迫间歇性停业，加上市民出外消费意欲下降，8月零售业销货值按年大跌23%，是有纪录以来最大单月跌幅。

陈茂波形容，香港经济受到“外忧内患”的“全方位打击”。外界一般解读“内患”为香港政治风波、“外忧”则是中美贸易战及全球经济增长放缓的影响。

中美贸易战影响香港进出口贸易，据港府提供的外贸数据显示，香港9月份商品出口货值按年跌7.3%。

港府原本预测香港全年经济增长为0至1%，但能否实现存在难度。香港行政长官林郑月娥10月29日对媒体说，预料2019年香港全年经济很有机会出现负增长，“情况非常严峻”。

图片版权 Reuters Image caption 迪士尼乐园人流冷清，都不太需要排很长的队伍。

专家：中美贸易战影响较大

林郑月娥说，港府自8月份起投入超过200亿港元纾困措施，希望“撑企业、保就业”。

香港浸会大学财务及决策系副教授麦萃才对BBC中文说，香港政府提出的纾困措施，连同施政报告的建议，大约花了300多亿港元去刺激经济增长，300多亿大概就是香港一年本地生产总值（GDP）的一个多百分点，如果300多亿港元仍然未能保持正增长，这一次衰退“相对严重”。

他表示，虽然旅游业占香港经济规模只有约4%，但连同零售、酒店业等，旅客数字下跌对香港影响很大。目前一些数字显示，餐饮、零售业倒闭的数字未算很高。

香港饮食界立法会议员张宇人称，暂时知道有200至300间食肆结业，预料最终会有过千间结业，触发倒闭潮。

麦萃才分析称，几百间食肆在全港食肆总数来说比例未算多，他估计许多餐厅和店铺仍然处于观望态度，期望撑过年底圣诞节和新年的旺季，再加上租约问题未会即时结业，其影响未必即时在数字上看得到。

“如果没有暴力事件，晚上上街安全，交通工具正常，做到这样的话，海外会取消旅游警示，那旅客就会回来，”麦萃才说。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港抗议：餐厅也要靠边站

但他认为中美贸易战对香港经济的影响更大，因为香港进出口及转口业务受到影响。

早在“反送中”抗议发生前，香港经济已出现放缓。根据香港统计处此前发布的数据，香港在2018年第4季经济按年增长仅1.2%，2019年第1及第2季的经济按年增长只有0.6%及0.5%。

美国克林信大学（克莱姆森大学）经济系副教授徐家健对BBC中文表示，长期来看中美贸易战对香港的根本性影响会较大，不过香港在贸易战中“做不到什么”，所以港府只可以把目光放在社会稳定方面，以旅游业及消费着手去维持经济。

香港特首林郑月娥说，目前的纾困措施只是“治标”的工作，“治本”的工作是“尽快遏止暴力”。

徐家健认同社会稳定有助改善旅游、零售和消费，但他质疑林郑月娥政府目前所推行的“止暴制乱”措施能否令到社会稳定。

“过去几个月，政府透过警察所谓严正执法（去应付示威），效用不是很大，有时甚至有反效果，”他说，“政府一直以来的方法是否有效？”

徐家健认为，抗议事件短期内不会令香港经济前景出现长远隐忧，因为在示威事件过后，游客和消费等方面均可以好快恢复，但如果事件拖延至新年过后，经历另一个半年，届时经济会否很差，就值得关注。

香港浸大学者麦萃才认为，这次政治事件暂停不代表解决了社会潜在问题，“或多或少影响到心理”，如果风波很快平息，游客方面或许能够回复过往水平，但如果香港社会持续不稳定，则会影响形象和声誉，一旦香港作为金融中心的可信度受影响，就不排除影响外资决定是否在香港集资，或是令在港资产流向其他地方。