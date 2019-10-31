盛智文谈香港经济：正处于中美贸易战漩涡之中

香港“反送中”示威爆发四个多月，特区政府官员表示，香港经济已出现衰退。香港行政长官林郑月娥多次表示当局将适时采取措施。

因经营中环兰桂坊酒吧区而广为人知的商人盛智文（Allan Zeman）10月29日对BBC中文表示，他认为只要住房问题得到解决，示威群众自然得到安抚，从而平息当前紧张局势。

盛智文还表示有信心中美两国元首能在11月份亚太经合组织（APEC）峰会上签署首阶段协议，缓解中美贸易战。然而，10月30日，峰会东道主智利突然宣布取消会议，给中美贸易协定签署带来了变数。