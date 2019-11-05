图片版权 Reuters Image caption 万圣节演变成示威，警方封锁兰桂芳，酒吧生意大受影响。

香港经济受到中美贸易战和持续多个月的示威活动影响，前景并不明朗。香港政府统计处10月31日公布第三季本地生产总值预先估计数字，较去年同期下跌2.9%，是2009年全球金融危机以来，首次录得季度按年跌幅。环比数据显示，香港已连续两季出现按季负增长，香港经济步入“技术性衰退”。

香港行政长官林郑月娥曾经表示，香港目前面对的经济下行比2003年遭遇“非典型肺炎”疫情（SARS，香港称为“沙士”）或金融风暴等时期“更严峻”。

香港当年经历政治风波及金融危机时，情况有多差？目前情况会否步当年后尘？BBC中文尝试参考各个数据，了解香港如何经历20多年来的政治风波及金融危机。

股市、经济增速、失业率

香港自1997年主权移交以来，多次重大的经济下滑均与金融及股票市场有关：1997年的亚洲金融风暴、2000年的互联网泡沫破裂，以及2008年的美国次贷危机触发的全球金融海啸。这些事件令恒生指数大跌，香港步入衰退。

2003年，香港爆发“非典型肺炎”疫情，疫症造成299人死亡，全市瘫痪，学校停课，人人带口罩出门，在疫情严重的住宅区，居民需要被隔离。这场疫情令原本试图复苏的经济再次走下坡路，失业率上升至自主权移交以来的高峰，突破8%。

图片版权 AFP Image caption 多家店铺受示威影响要间歇性停业。

两次金融危机过后，香港经济重上轨道，经济增速平稳，同时失业率靠稳，在近年均低于3%。

恒生指数与中国大陆市况愈来愈具关连性，“港股直通车”开始后，大陆资金大举南下，一度令港股急升，但同样地，2015年和2016年，当中国股市出现大小型股灾时，港股随之下跌。

2018年年初，恒生指数创下历史高位，曾达超过3.34万点，不过，之后美国股市因债息急升而暴跌，影响港股升势，在全球经济放缓及中美贸易战阴霾下，一直未能向上。

根据香港政府介绍，当地四个传统主要行业是金融服务、旅游、贸易及物流、专业服务及其他工商业支援服务。

根据统计处数据，“金融服务”以及“贸易及物流”占本地生产总值最高份额，但进出口贸易近年有下降趋势，如果不算物流，金融保险业占比已超越进出口贸易，旅游业则维持在个位数水平。

房价的变化

另一个备受关注的经济指标是香港房价。

1997年之前，香港楼市炒风盛行，但在亚洲金融风暴后泡沫爆破，造成很多“负资产”，即是一些人因为向银行借高按揭短炒，但房价下跌，令物业市值比按揭贷款还要低，借款人无法还清款项，不能转卖物业，而变相破产兼负债。

楼市自此经历多年的低潮。2003年“非典”疫情爆发，疫情重灾区淘大花园，当年出现“恐慌性抛售”，只需55万元就可以买入单位，如今，该处最便宜的单位达600万。

但在撑过2008/09年的金融海啸后，楼房供应量不足，房价和租金均不断创新高，人工加幅远远追不上房价。

从政府数据也看得到，即便是比较廉价的香港新界小型单位，其房价也上升至四人家庭难以负担的水平。

根据国际公共政策顾问机构Demographia的研究，香港连续九年成为全球最难置业的城市，以家庭收入中位数计算，一个普通香港家庭要不吃不喝20.9年才能置业。

然而，香港已经置业的人士当中，超过六成已经完成供楼，地产业界普遍分析认为，香港再次出现大规模负资产的可能性不高，目前房价问题最困扰的是未能入市的人。

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比非典和金融风暴时更严峻？

香港行政长官林郑月娥曾经表示，香港目前面对的经济下行比2003年“沙士”或金融风暴时期“更严峻”。

美国克林信大学（克莱姆森大学）经济系副教授徐家健对BBC中文表示，不认同目前情况比“沙士”时期差，“其他人可能被吓倒，但留意数据，知道发生什么事的人，就知道楼市、股市、就业市场好，难以和‘沙士’比较……看失业率，跟沙士’时比较差很远，楼价、股市其实都挺硬，也不是大跌，当年楼价跌幅超过一半，现在根本不是那回事。”

香港整体失业率未见显著升幅，维持在约3%，但部分受示威活动影响的行业，比如餐饮服务业的失业率大幅上升至6%，为六年来的高位。香港饮食界立法会议员张宇人称，暂时知道200至300间食肆结业，预料最终会有过千间结业，触发倒闭潮。

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香港浸会大学财务及决策系副教授麦萃才对BBC中文表示，虽然旅游业只占约4%，连同其他零售、餐饮、酒店业等，影响70、80万人。他说，目前许多商店和食肆可能希望撑过圣诞节与新年，但如果第四季都无改善，可能会有更多店结业和清盘，可能令失业率上升。

根据香港统计处数据，9月份零售业总销货价值临时估计299亿元，按年下跌18.3%。

但徐家健教授则比较乐观，他认为从事旅游及零售业的人，就算面对裁员也可以转工，不过收入可能减少。

“我跟业界的人接触，有些做街坊生意的茶餐厅说，招聘比较容易，因为有些人不做旅客生意转行，而亦因为示威活动，更多人留在自己地区吃饭，生意好了。”

示威活动持续一定冲击旅游业界，但他认为，游客过多反而扭曲了经济生态，令很多市民不喜欢。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 旺角冷清的女人街，如今少了很多手提行李箱的大陆游客。

“如果不做游客生意，也可以转攻本地市场，不用一定开高端大品牌和金铺药房，可以照顾香港的需要，”他说，“如果香港市面更适合本地人消费，那么香港人就不用一休假就去台湾和日本旅游。”

香港中文大学经济学系副教授庄太量对BBC中文表示，香港目前状况未有比“沙士”时期差，“沙士”时期是大部分日子也没有活跃经济活动，但现在示威集中在周末。

他说，香港示威加速经济衰退的步伐，但一旦社会事件缓和，旅游及零售等行业有望反弹，预计失业率可能会微升至3.1%至3.2%的水平，但不会影响楼市。

如果单看经济增长，香港在爆发“反送中”抗议前，增速已经放缓至不足1%，有些专家认为，中美贸易战比起抗议事件，更影响香港经济。

庄太量指出，中美贸易战和香港抗议固然有影响，但更大原因是香港本身的人口结构性问题，每年的退休人士比进入劳动力市场的人多，劳动力萎缩下难以保持高增长。

“就算没有中美贸易战，社会运动缓和，经济增速都不会大幅反弹，”他说。