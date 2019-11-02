中国推出“世界上最大的5G网络”

图片版权 Getty Images Image caption 中国的移动运营商已开始向消费者提供5G服务。

随着中国谋求成为全球技术领导者，中国的移动运营商已开始向消费者提供5G服务。

中国三大电信运营商中国移动、中国联通和中国电信在周四公布了他们的5G数据计划。

5G在中国被投入商用，正值北京和华盛顿卷入一场持续的贸易和科技竞争之际。

韩国、美国和英国都于今年推出了下一代的5G网络服务。

5G是“第五代移动通信系统”的简称，它将提供更快的数据下载和上传速度，并伴随着更广泛的覆盖范围和稳定的连接。

中国的运营商原计划在明年推出商用5G服务，但后来加快了推出速度。

据官方媒体报道，目前，这项超高速服务在包括北京和上海在内的50个中国城市向消费者开放，月费从128元到599元之间。

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中国政府在一份声明中表示，到今年年底，将有超过13万个5G基站被激活，以支持5G网络覆盖。

声明说，这将使中国的5G网络成为世界上最大的5G部署之一。

近几个月来，中国和美国一直在争夺全球科技行业的领导地位，中国科技巨头华为成为了两国科技角力的旋涡中心。

华为为中国的5G项目提供了规模庞大的网络设备，并一直在与其他国家谈判，以帮助它们建设5G网络。

然而，美国已将华为列入黑名单，称其对国家安全构成风险，并游说盟友不要让华为进驻其5G网络。

华为对此予以否认。很多中国人认为，美国的行动是其试图遏制世界第二大经济体崛起的行动的一部分。