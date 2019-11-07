图片版权 Reuters Image caption 马云刚卸任阿里巴巴主席不久。

美国《福布斯》杂志指出，尽管中美贸易战与中国经济增长放缓等不利因素存在，中国400强富豪的总财富在过去一年仍有超过20%的增长，合共达1.29万亿美元。

《福布斯》星期四（11月7日）发表2019年福布斯中国富豪榜，榜首由刚卸任阿里巴巴董事局主席的马云蝉联。榜单编辑团队推算其财富在过去一年增长10.4%，至382亿美元。

地产商碧桂园的联席主席杨惠妍连续三年成为榜单前十强位置中的唯一女性，估计拥有财富239亿美元；今年榜单上400位富豪中，女性占27人，部分与配偶或家族共享财富。

《福布斯》指出，从事医药、网购行业的富商在过去一年实现财富增长，也有人透过企业上市集资创富。汽车业者则因为销售下跌而蒙受损失，财富萎缩。

福布斯中国总编范鲁贤（Russell Flannery）评论说：“中国经济增长或许在放缓，但是中国富有聪明才智的企业家仍然找到创业造富的方法。资本市场带来的帮助也很显著。”

中国10月份公布2019年第三季度国内生产总值（GDP）同比增速为6%，仍处于近30年来最低水平。由于贸易纠纷不断、中国内需疲软，国际货币基金组织（IMF）将中国2019年全年经济增长预期，由6.2%下调至6.1%。

不过，《福布斯》认为过去一年中国消费者开支增加，并越来越多在网上消费，造就部分上榜富豪继续“兴旺发达”。

《福布斯》表示，今年上榜富豪中，超过一半在过去一年财富有所增长；约25%上榜者财富减少。

榜单编辑团队分析，蝉联榜首的马云财富增长是源于中国电子商务一片繁荣，阿里巴巴在纽约上市之股票受益所致。

《2019年福布斯中国富豪榜》前十名

马云——阿里巴巴前主席（382亿美元） 马化腾——腾讯创始人（360亿美元） 许家印——广州恒大集团主席（277亿美元） 孙飘扬——江苏恒瑞医药董事长（258亿美元） 杨惠妍——佛山碧桂园集团联席主席（239亿美元） 何享健——佛山美的集團创始人（232亿美元） 黄峥——拼多多创始人（212亿美元） 丁磊——网易首席执行官（172亿美元） 秦英林——牧原食品股份实际控制人（166亿美元） 张一鸣——北京字节跳动科技有限公司首席执行官（162亿美元）

资料来源：福布斯杂志