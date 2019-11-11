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中国敬业集团周一（11月11日）宣布将与英国钢铁公司（British Steel）签订拯救协议。

敬业集团宣布将在英国钢铁投资12亿英镑。不过，敬业集团并未保证这一投资将拯救多少个工作岗位。

今年五月，英国钢铁公司进行破产清算，此后英国政府通过官方接管人暂时维持着公司的运转。

除了在斯肯索普（Scunthorpe）和提赛德（Teesside）两处分部共雇佣4000人之外，英国钢铁公司还在供应链上支持着另外20000个职位。

此外，还有1000个职位位于法国和荷兰——而这些职位也都包含在拯救协议当中。

英国钢铁公司斯肯索普分部的一名员工向BBC表示：“这事一直令人很担忧，没有知道将会发生什么……他们还会有没有工作，能不能还供房贷，能不能养家糊口。现在这是个非常好的消息。”

预计双方将会签订一份协议，不过该公司仍将继续由官方接管人运营至少一个月，然后才会进行转移。

中国敬业集团是什么企业？

敬业集团有2.35万名雇员，除了钢铁生产这个主业以外，该集团还涉足旅游业、酒店业和房地产业。

该公司的注册总资产为390亿人民币（44亿英镑）。据其官方网站，敬业集团在2019年的中国500强企业当中排名第217位。

该公司向全中国出售其产品，也将产品出口至超过80个国家和地区。

敬业集团的产品在一些重大项目当中被使用过，比如北京大兴国际机场，以及石家庄的地铁系统等。

你的器材不支持播放多媒体材料 英国钢铁公司是斯肯索普地区最大的雇主。（英文）

英国钢铁公司有多重要？

行业游说团体英国钢铁（UK Steel）总监加雷思·史戴斯（Gareth Stace）在周一（11月11日）接受BBC电台第四台访问时表示，正在被收购的这项产业“对我们国家来说是重大的资产”，因为它占了英国钢铁生产量的三分之一，其中大多数来自斯肯索普。

他说，斯肯索普的分部需要“非常重大的投资”，因此对敬业集团即将宣布的协议是“非常欢迎”。

“敬业打算作重大投资，准备长期投入，所以这不是要让工厂再继续运转一两年的事情。以我对这家公司的了解，它是看未来的，所以我们不会在三年、五年或者十年后又回到现在这个位置。”

此前，该公司曾与土耳其军方养老基金（OYAK）旗下的子公司阿塔尔（Ataer）商量拯救协议。

敬业集团要在这宗收购中得到什么？

BBC商业事务记者多米尼克·奥康内尔（Dominic O'Connell）分析

一家位于中国河北省内的钢铁生产企业，在斯肯索普一家挣扎求存的工厂里看到了什么机会？这一点很难知道，特别是我们现在对于即将收购英国钢铁公司的敬业集团所知还那么少。

公开的信息并不多——系列报道肯定是没有的，而该组织的脸书（Facebook）主页则赞扬自己发展迅速，仅用了20年就成为钢铁业行业重要企业。

该公司的一段宣传短片中说，在此过程中，公司“用智慧和汗水铺就一条超越平凡的发展之路”。

表面上，这家中国公司感兴趣的是英国钢铁公司所生产的那些它自己不生产的产品。英国钢铁是生产铁轨和“长型产品”的专家，后者是泛指建筑用线材，以及用在汽车轮上的高质量钢村，此外还有其他工业应用材料。

敬业似乎不生产前两者，所以收购英国钢铁公司应该会给它带来一些珍贵的技术和新的产品线。这个附加值是在投资斯肯索普时必须考虑在内的。如果像报道所说的，敬业想要增加产量的话，高炉和焦炉就必须翻新，成本约在5亿英镑。

据史戴斯所说，英国钢铁公司的输出是与敬业集团互补的。他表示，英国钢铁公司和敬业集团都生产线材，但却有一个关键的差别。

“其实，英国钢铁公司是造钢轨，高质量的钢轨和大型型钢，比如钢梁，这是敬业不做的。这不仅能增加敬业可以生产的产品各类，而且更重要的是，保证了在英国的立足。”

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英国钢铁公司会就此扭转形势吗？

史戴斯表示，他认为英国的钢铁工业现在有可能在全球竞争，而他正要发表一份有关改革理念的宣言。

“但是，我们存在的问题是，我们在英国面对着一个没有竞争力的行业环境，这一点政府可以改变，”他说。

“我说的是能源成本、业务费率、采购——政府更多地从英国购买钢材——自由和公平的贸易，甚至给研发部门更多的支援，后者是我们脱离欧盟之后将会失去的。”

他说：“政府需要做的是给我们那样的一个行业环境。我们能够在全球市场当中蓬勃发展，给英国经济带来高收入、高技术的就业岗位。”

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接下来的计划

就长期而言，外界相信虽然敬业集团承诺了增加生产，但也提醒，成本可能需要削减。

据报道，这家中国公司计划将斯肯索普的产量从一年250万吨增加到一年超过300万吨。

敬业集团董事长李赶坡最近参观了英国钢铁公司的工厂，并与斯肯索普的下议院议员、布里格和古尔选区代表尼克·达金（Nic Dakin）和安德鲁·珀西（Andrew Percy）见了面。

珀西向《格里姆斯比电讯报》（Grimsby Telegraph）表示，他已经得到了关于公司未来的承诺。