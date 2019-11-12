“双十一”购物狂欢折射贸易战影响与中国经济转型压力

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“双十一”（11月11日）这一天，阿里巴巴公布的旗下电商平台的交易额达到2684亿元，再次刷新纪录。

在中美贸易战背景下，往年“双十一”表现亮眼的美国农产品，这次没能大规模进入中国人的购物车。而中国人加大力度“买买买”，能否帮助中国提振内需，完成经济动力转型？

“美国樱桃”变成“智利樱桃”

在“双十一”，如果在淘宝或者天猫搜索“美国樱桃”，出来的结果全部是智利的樱桃。原因之一是智利樱桃比美国樱桃成熟更晚，在“双十一”更当季。不过，即使今年当季的美国樱桃在中国市场依然遭遇不利。

随着中美贸易战不断升级，中国的报复性关税很快延及美国水果。根据路透社消息，美国出口中国的樱桃从2017年5月的1505吨，跌到2018年同期的337吨，今年进一步跌至187吨，缩水接近九成。

往年“双十一”上颇受欢迎的美国蛇果，在淘宝搜索，销量第一的却是原产地中国甘肃的苹果，真正从美国进口的则销量平平，大部分月销几十笔。而在2015年 “双十一”，24小时曾卖出100万颗美国华盛顿加力苹果。

图片版权 Getty Images Image caption 五年前，皮特·维尔布鲁格的水果公司就在一次预售中卖掉108吨美国樱桃，相当于1000个大中型超市一天的销量。

在贸易战前，美国水果在淘宝和天猫上一直是“明星级”的存在。2014年9月19日，阿里巴巴在美国上市，阿里邀请八位敲钟人中，唯一的一名非中国籍人士就是华盛顿州的樱桃果农皮特·维尔布鲁格。

五年前，皮特·维尔布鲁格的水果公司就在一次预售中卖掉108吨美国樱桃，相当于1000个大中型超市一天的销量。

此后，阿里巴巴还和美国西北樱桃种植者协会（Northwest Cherry Growers）合作推广美国樱桃，并使中国成为后者最大的海外市场。

美国果农对中国市场快速产生兴趣，但很快因此蒙受损失。美国西北樱桃种植者协会主席瑟尔拜（Thurlby）接受美国媒体采访称，除了对华出口减少带来的直接损失，中国市场收缩对其他所有市场都造成压力，价格普遍受到影响。

苹果同样遭受重创。美国苹果协会（US Apple Association）数据显示，2018－19季，美国苹果总出口量已同比下降27%。

图片版权 Getty Images Image caption 中国对美方的报复性关税下，美国水果的税率经多次调整大多已升至50%，樱桃和苹果等关税更是高达60%。

“一带一路”樱桃

中国对美方的报复性关税下，美国水果的税率经多次调整大多已升至50%，樱桃和苹果等关税更是高达60%。

高关税下，其他国家的进口水果就显得更有竞争力，空出来的市场被中国所说的“一带一路”国家占据。

除了近两年在中国热销的智利樱桃外，今年5月，中亚国家乌兹别克斯坦的樱桃占据了中国进口樱桃总量的近一半。

6月和7月，土耳其伊兹密尔和阿菲永两个省的樱桃分别登陆中国。前者首次试水10吨，后者则与中国进口商签署1500吨的订单。此外，塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦的樱桃也进入中国。

中国似乎也在有意帮助这些国家的水果取代美国，比如放宽防虫标准，从十几天冷藏，降低到只须数小时熏蒸即可。

Image caption "一带一路"被许多评论家比作中国的第二次开放和中国的马歇尔计划，甚至被认为是中国的外交杰作

这些国家被中国视为其“一带一路”倡议所覆盖的国家，中国希望通过建立交通等基础设施，加大与这些国家的贸易往来。但也有质疑者提醒，中国通过大量借贷投入基建，使“一带一路”国家无力偿还，陷入债务陷阱，只好让渡基础设施的使用或经营权给中国。

再创佳绩的“双十一”背后的挑战

“双十一”成交总额为2684亿元人民币，虽然再次刷新本就令人咋舌的纪录，但最近两年增幅已大幅放缓。

相比往年动辄翻倍的增幅，今年增幅为25.7%，相比去年小幅下降。

分析师称，销售额增幅不及去年，因在中国经济增速或创下历史低位之际，中国整体电商行业放缓。

但包括电商在内，中国对提振消费依然寄予厚望。

全球需求放缓、产能转移，以及贸易战等多种因素影响，出口这架马车已经不是中国经济的主要驱动力。而中国高企的政府负债也使加大基建投资可能带来系统性风险。

因此，消费成为中国刺激的重点。路透社援引中国国家信息中心一位专家称，今年除消费回稳外，工业增加值、投资等都在回落，经济下行压力只增不减，因此扩大内需刺激消费就成为当下政策的重点。

然而，中国面临特殊的“城乡二元”结构，城镇居民成为消费主力，大量农村居民还处于低收入水平，他们的消费需求没有被释放出来，消费的进一步增长很可能进入瓶颈期。