脸书半年删除32亿假帐户及上千万条虐童内容

图片版权 Press Association Image caption 脸书（Facebook）发布内容审核报告称，删除大量有关虐待儿童和自杀的帖文。

据路透社报道，社交媒体巨头脸书（Facebook）周三（11月13日）发布最新内容审核报告，称今年4月至9月间删除32亿个虚假帐户，以及上千万则有关虐待儿童和自杀的帖文。

根据该报告，与去年同期删除15.5亿个虚假账户相比，今年删除的假账户数量增长超过一倍。今年前三个季度一共删除了多达54亿个虚假帐户，比去年全年还要多20亿。

脸书首席执行官扎克伯格表示，脸书会一直努力找出虚假讯息内容，并予以删除。他还呼吁其他平台效仿，删除可疑的虚假账户。

脸书副总裁罗森（Guy Rosen）早前透露，平台用户中大约有5%是可疑假账户，公司利用新技术自动删除负面的虚假信息。

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脸书这一全球最大社交网络平台，还首次披露公司从旗下照片共享应用Instagaram中删除的帖子数量。虚假信息研究人员已确认，Instagram成为假新闻的传播渠道，越发令人担忧。

此次公布的是该公司第四份内容审核报告，其中指出，Instagram上主动检测到的违规内容比例在所有类别均低于脸书。这些检测工具最初主要部署于脸书应用上。

今年第三季度，该公司在脸书上删除了超过1160万条描写儿童裸体及对儿童性虐待的内容，在Instagram上删除了75.4万条同类内容。

执法机构担心，脸书计划通过加密其通信服务为用户提供更多隐私保护，这将妨碍为打击虐待儿童采取的行动。

上个月，美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示，这项更改将使该平台变成“捕食者和儿童色情业者的梦想乐园”。

脸书还首次在报告中添加了针对涉及自残内容所采取行动的数据，它在第三季度删除的描述或鼓励自残、自杀的帖子约有250万条。

脸书还在博客中表示，公司在本季度删除了1140万则仇恨言论的帖文，和440万则涉及毒品销售的帖文。

政治广告区别对待？

图片版权 Facebook Image caption 扎克伯格在华盛顿特区乔治敦大学发表演讲。

然而，扎克伯格十月初在美国华盛顿特区的一群学生面前为该公司决定不禁止包含虚假信息的政治广告的政策辩护。

他曾考虑禁止在其平台上刊登所有政治广告，但他说相信这样会有利于现任政客以及受益于媒体选择性报道的候选人。

他认为，脸书应该“为了更好的表达而犯错”。

美国前副总统、下届总统竞争者拜登的一位发言人批评该公司拒绝删除特朗普2020年竞选小组发布的视频，该视频宣传了未经证实的阴谋论，其中涉及拜登及其儿子。

唐多克（TJ Ducklo）说：“任何社交媒体公司故意允许误导性材料破坏其平台都是不可接受的。”

美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）随后付钱在脸书上投放了一条故意误导性广告，并在广告中称扎克伯格亲自支持特朗普连任。

她说，这样做是为了抗议脸书允许政客投放包含“已知谎言”广告的决定。