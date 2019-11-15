一家中国公司为什么要收购英国钢铁公司

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周一（11月11日）的消息宣布，中国钢铁生产商敬业集团同意收购英国钢铁公司（British Steel）。在这个好消息的笼罩下，工人和工会都感到欣喜，并且乐观地认为新的母公司将会对这家陷入困境的公司注入超过10亿英镑，保住在斯肯索普的4000个就业职位，还有在供应链上的20000份工作。

这家过去很少人知道的公司许下巨大的承诺，声称将会更新高炉，扩大生产，或许还会增加人手，令工厂扭亏为盈。

包括英国商务大臣安德烈娅·利德索姆（Andrea Leadsom，利雅华）在内的所有人都心中暗喜。

但是在一些部门，人们却有点摸不着头脑：在其他有兴趣的公司都无法确定能够拯救英国钢铁公司的情况下，敬业集团为什么认为自己能够成功？

的确，敬业集团承诺的12亿英镑投资令上一手公司——私人企业格雷布尔资本（Greybull Capital）——预计准备投入的2000万英镑相形见绌。

英国政府此前较倾向于和土耳其军方养老基金（OYAK）旗下的子公司阿塔尔控股（Ataer Holdings）商谈，后者曾声称将会注入巨额投资。

政府消息源当时向我透露，土耳其公司的投标毫无疑问是最好的。

这意味着比敬业集团的还要好。此前，前商务大臣格雷格·克拉克（Greg Clark）与敬业集团代表在英国会面过三次，在中国也见过一次。

不过，在全面考察工厂以及企业文件之后，阿塔尔的投标却停滞了。

于是问题就来了，斯肯索普这家亏损的工厂，到底有什么吸引这家中国公司？

“英国制造”

答案有好几种可能。

第一种是官方的版本。两家公司的业务确实是互补的。斯肯索普是生产铁轨和其他像建筑用钢筋等“长型产品”的专家，这些是敬业所不生产的。英国钢铁公司能给敬业带来新的产品和新的市场。

第二种可能，就是中国的钢铁并非在全世界都受欢迎。

事实上，在2016年，就是中国过剩的钢铁产品涌入英国，才令英国钢铁产业濒临死亡。此后欧盟采取强硬的反倾销措施，对从中国进口的钢铁征收关税，给这项产业以一定程度的保护。

一些产业观察者建议，斯肯索普以及英国钢铁公司在法国阿扬日的工厂应该允许敬业将中国的原钢出口至英国，将它加工成更高价值的产品，然后注上“英国制造”或者“法国制造”的标识。

这对于英国铁路网公司（Network Rail）和法国国家铁路公司（SNCF）等企业来说是个好消息，并且还会令产品出口至美国变得比现在稍容易一些。

第三种可能与第二种相关：敬业在收购工厂的时候，也会连带得到一些有价值的知识产权。

与敬业集团联系密切的消息源向BBC表示，要达成最终协议还有一些工作要做，因此不想在此阶段置评。这样很合理，同时也是一个提醒：这场交易还没有板上钉钉。

现在，还有三关要过。

第一，是确认不存在垄断。这个倒不被看作是重大问题，因为目前市场上还有其他同类大企业，比如蒂森（Thyssen）、阿塞洛米塔尔钢铁集团（Arcelor Mittal）以及塔塔钢铁公司（Tata）等。

第二，就是工会许可。周一来自英国总工会（GMB）等机构的积极声音似乎显示，这个将会在不久后到来。

第三，就是法国政府的许可。这一点倒可能会棘手一些。英国政府并不将钢铁生产看作是产业命脉，这使得它有能力阻止企业被接管，而法国则一直采取更审慎、更保守主义的立场。

法国国铁是阿扬日工厂的一个重大客户，该公司的消息源承认，这将会是最难闯过的一关。

目前不清楚的，不仅是这场交易达成的真正原因，甚至连它是否真的会达成，也仍然存在一些小小的疑问。