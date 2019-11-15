香港抗议活动重创巴宝莉和国泰航空

图片版权 Reuters Image caption 示威现场匆忙离开店铺的顾客。

两家在香港有大量业务的公司透露了香港暴力抗议活动对营收的冲击。

奢侈时装品牌巴宝莉（Burberry）表示，该品牌在香港的销量急剧下降，并将“继续承受压力”。

国泰航空公司（Cathay Pacific）称，社会动荡“极具挑战，严重影响了市场需求和业务运营”。

香港深陷反对政府的抗议活动已达五个月，股市也因此动荡不安。

保护员工

巴宝莉表示，目前在香港的销售额出现了“两位数”的下降。该品牌在香港的10家店平常占总销售额的8%。

然而，最近一个季度，香港销售额占比下降到5%。首席财务官朱莉·布朗（Julie Brown）表示，虽然没有一家门店遭到破坏，但该集团还是被迫关闭部分门店以确保员工安全。

巴宝莉称，已将其在香港的门店价值减记1400万英镑。

尽管如此，截至9月28日前的六个月中，巴宝莉总体销售额增长了5%。巴宝莉首席执行官马尔科·戈贝蒂（Marco Gobbetti）表示，尽管香港遭遇动荡，但业绩仍然符合今年早些时候的计划。巴宝莉的股价应声上涨5%。

戈贝蒂执掌巴宝莉的两年来，一直努力将巴宝莉推向更高端的市场。他表示，公司首席创意官的新系列表现出“强劲的两位数增长”。

图片版权 Getty Images Image caption 巴宝莉表示，目前在香港的销售额出现了“两位数”的下降。该品牌在香港的10家店平常占总销售额的8%。

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国泰航空由太古投资公司控股，同时中国航空也持有30%的股份。国泰称，短期来看，前景仍然“充满挑战和不确定性”。

这家香港主要航空公司在不到一个月的时间内两次下调盈利预期。

该公司表示，“未来预定的前景仍然疲软且不确定”，客运量“显著下降”，特别是来自中国大陆的入境航班。

今年八月，国泰航空卷入香港抗议活动，时任首席执行官鲁珀特·霍格（Rupert Hogg）辞职，其后公司更换了高层管理人员。

国泰航空一开始告诉员工不会阻止他们参与示威活动，但是几天后，霍格警告员工可能会因为“支持或参与非法抗议活动”而遭到解雇。

本周四公布的业绩报告显示，国泰航空8月和9月的入境旅客流量下降38%，10月下降35%。国泰补充称，未来数月将把飞行运力降低6%到7%。

由于需求的下降，国泰还推迟了四架空客SE窄体客机原本定在2020年的交付。

图片版权 Getty Images Image caption 示威者从破坏政府部门、立法会与警署，转移到破坏地铁站、银行、食肆和店铺。

路透社援引一位参加国泰分析师简报的交银国际分析师称，如果香港局势发展恶化或持续时间超过预期，管理层不排除采取更极端的措施，比如停飞飞机、中断租约、取消订单。

香港周四（11月14日）的局势继续动荡升级，所有中小学校和幼儿园停课关闭。

香港是中国的一部分，但作为前英国殖民地，香港享有一些自治权，人民拥有更多权利。

虽然香港政府在九月时撤回《逃犯条例》修订，但示威活动仍在继续，示威者要求对所谓的警察暴力进行独立调查、不起诉所有被捕示威者，以及民主化改革。