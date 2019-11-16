香港示威：“我去买午餐的路上碰上发射催泪弹”

图片版权 Reuters Image caption 香港抗议示威持续数月，一些外籍雇员正在考虑离开这座金融中心

汇丰银行的一位交易员说：“我几次碰上发催泪弹，但还从来没有在我办公室外碰上，当时我出门去吃午餐。”

他所描述的是本周在香港中环金融区的抗议示威活动，这里是全球最大的商业中心之一。

他表示，这是一个转折点，他和许多同僚都对他们在这座城市的前景提出了质疑。

一些国际大银行和律师事务所的管理者，在不透露姓名的情况下告诉BBC，随着抗议示威持续升级，他们看到自己公司在香港的业务正在萎缩。

金融服务业占香港经济的五分之一，世界各地的人来到这里生活和工作。香港的稳定、低税率、高薪工作和高生活水准吸引了庞大的外籍社区。

然而，香港五个月以来的反政府抗议活动，要求加强民主制度，反对警察行动，大大削弱了这个一度繁荣稳定的亚洲金融中心的吸引力。

图片版权 EPA Image caption “雨伞运动”

紧急按钮

上周暴力冲突升级，许多公司重新考虑在香港员工的安全。

为应对紧急情况，一位对冲基金经理甚至得到了一个应用程序用作紧急按钮，已做好准备将他与家人撤离到另一个大城市。“如果我们处于危险之中，他们会派一队人救我们出去。”

汇丰银行的一位银行家表示，周五（11月15日）只有半数员工来到办公室，因为公司允许他们在无法保证安全的情况下远程办公。

法国巴黎银行一名雇员表示，员工能密切了解当地的情况。“我们每天从清晨到一整天，都会收到来自业务连续性管理团队的邮件，告诉我们能否安全抵达办公室，或者是否需要提早回家。”

“支持抗议者还是警察？”

有趣的是，中国政府对银行和律师事务所施加的政治压力也在增加，这些压力施加在员工身上。

部分律师事务所合伙人被要求事先表明立场，说明他们支持抗议者还是中国政府，才能赢得中国公司的业务。

图片版权 Reuters Image caption 全副武装的警察与抗议者对峙

公司承受压力，要求他们的员工避免公开发表个人的观点。

一位律师解释说：“我一直要求人们在分享观点时，要克制口头表达和小心谨慎。考虑到我们在这里雇佣的员工数量之多，什么都没发生，真是一个小概率的奇迹。”

在工作场所，人们有不成文的规定，不要在团队内部讨论政治话题，因为大家的情绪都非常高涨。

一位银行家说：“很显然，这是办公室里唯一的话题，但意见分歧很大。”

“在我们的九人团队中，三个是中国人，两个是香港华人，其余都是外国人。这有点像英国脱欧，我们所有人的看法都大相径庭。”

一段社交媒体上的视频在银行界广为传播，视频中一名声称在花旗集团工作的男子被警察逮捕。

“这让这里的人感到害怕，它让你觉得，我们谁都可能陷入这种境地。”

花旗集团的一位发言人表示：“我们正在调查这一事件，调查期间，不宜进一步发表评论。”

图片版权 AFP Image caption 香港的民主问题充满争议。

落于新加坡之后

金融公司最担心的问题之一是这一切对经济的影响，因为香港一向稳定的声誉不再。

来自全球某家大型国际银行的一位消息人士称，受暴力事件影响，该行预计本政年最后一季度在香港的收入将减少25％。

许多银行如今正在重新审核未来几年他们在香港的投资计划。“如果接下来的六个月我们仍在讨论这个话题，人们将开始放弃香港。”

他们担心有重大交易计划的人现在将转向新加坡的银行和律师事务所。用人们的话来说：“它（新加坡）的中期前景更可预见。”

图片版权 EPA Image caption 长久以来，香港一直是亚洲的金融服务中心。

到目前为止，大多数对业务的影响都发生在小公司上，例如餐馆。 但根据最近的经济统计数据，银行家们担心这可能会扩散得更广。

“我们经常打交道的一家公司在香港进行金融交易，以向一家中国船运公司放贷。它们都依赖香港健康的商业环境。如今我们很担心它们可能会破产。”