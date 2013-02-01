吉利如愿收购伦敦黑色出租车生产商

Image caption 吉利集团副总裁李东辉和锰铜破产管理人哈蒙德在完成收购协议后握手致意。

中国吉利汽车公司以1140万英镑的价格收购了伦敦黑色出租车厂商LTI（London Taxi International）。

LTI 是英格兰中部考文垂的锰铜控股公司（Manganese Bronze Holdings）下属最主要的生产制造部门，它生产的伦敦黑色出租车被作为英国历史文化特色之一。

吉利2006年入股锰铜，持股近20%，并在上海设合资车厂为英国以外的国际市场生产这种标志性的出租车。

锰铜2012年宣布进入破产程序时，吉利是其最大单个债主。

负责管理锰铜破产事务的普华永道会计公司与吉利达成了本周宣布的收购协议。

长远目标

吉利董事长李书福表示，吉利着眼于长期投资和发展，将致力于为公司营造“健康的未来”，让这个历史悠久、举世闻名的汽车品牌再现昔日的辉煌。

吉利宣布，当务之急是恢复生产、销售和服务，其中包括继续在考文垂工厂组装TX4新款出租车。

吉利希望以较短的时间实现伦敦黑色出租车在英国的生产业务扭亏为盈；长远目标则是可持续增长。

这次的收购包括工厂、设备和物业、知识产权、商标和商誉。

锰铜和吉利2009年在上海所建合资车厂锰铜持有的48%股权，外加锰铜名下所有待售车辆，这次都一起卖给了吉利。

吉利还承诺将尽可能让现有员工参与重建。