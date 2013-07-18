底特律成为申请破产的美国最大城市

Image caption 底特律市从世界汽车之都衰败为申请破产保护城市。

底特律提出破产保护申请，使得该市成为美国历史上申请破产保护的最大城市。

目前，密歇根州最大的城市底特律欠债至少150亿美元。

该州政府指定的紧急财务管理人凯文·奥尔要求美国联邦法官立即将底特律市置于破产保护之下。

如果获得批准，他将可以动用该市的资产支付债权人和养老保险付款。

奥尔曾表明，底特律市的长期债务在大约170亿到200亿美元之间。

衰落和腐败

底特律曾是世界汽车工业之都，但随着包括城市人口锐减等多重因素，该市已经陷入困境多年。

而多年来，该市政府也受到一系列的腐败丑闻的冲击。

对该市的投资每况愈下，城市街道照明和公共急救服务缺乏，治安状况恶化，犯罪率为美国城市中最高之一。

底特律人口从1950年的近2百万减少到2010年约71万，特别是在2000年至2010年期间锐减25万居民。

（编译：立行 / 责编：董乐）