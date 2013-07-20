一名英国公民因葛兰素史克行贿指控被捕

Image caption 葛兰素史克中国行贿指控又逮捕一人

英国外交部星期六（20日）说，中国当局逮捕了涉嫌药业巨头葛兰素史克中国行贿指控的一名英国籍合同商。

外交部一名发言人表示，他们知道一名英国公民在上海被到逮捕，并说他们为该名英国人的家庭提供领事协助，但没有透露被逮捕的原因。

但据消息灵通人士透露，该名英国男子是一家国际商业风险顾问公司的职员，并曾就职于中国的制药公司。

然而，葛兰素史克的发言人说，该名男子从未在葛兰素史克就职，同时拒绝透露进一步的细节。

本周早些时候，中国警方指责葛兰素史克为追求销售额以及抬高药价在中国行贿官员及医生。

警方说，葛兰素史克在过去6年里向700家旅行社与咨询机构转移了30亿元人民币资金，以便向中国政府官员和医生行贿。

星期五（19日），葛兰素史克的首席执行官安伟杰派公司的三名高管前往中国，协助中国的调查，并称被指控行贿的行为是“可耻的”，公司对此深感关切。

就葛兰素史克行贿指称，中国已经拘留了四名中国高级管理人员，并且对该公司旗下（中国）投资有限公司英国籍财务总监Steve Nechelput发出限制离境的命令。

英国《泰晤士报》周六刊登文章说，最新遭到逮捕的英籍公民是中国上周在北京和上海调查葛兰素史克行贿指控行动的一部分。

到目前为止，已经有至少10名公司顾问被拘留或逮捕。

文章说，中国不但对葛兰素史克进行调查，也开始对其他的一些外商制药公司展开调查。

比利时制药商UCB周四（18日）表示，其上海办事处过去48小时内受到了中国工商部门的调查。

（编译：凯露/责编：威克）