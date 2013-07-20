港商李嘉诚传卖百佳超市舆论大哗

Image caption 百佳与另一家超市在香港形成双头垄断局面。

美国《华尔街日报》报道，香港富商李嘉诚拥有的和记黄埔公司有意出售旗下的百佳超级市场，这个消息在香港引起舆论大哗。

《华尔街日报》报道说，这起交易的规模将达至少10亿美元（78亿港元；61亿元人民币）。一些香港媒体臆测这是李嘉诚准备从香港撤资的信号。

和记黄埔星期六（7月20日）发表声明，证实该公司正为百家品牌的零售业务进行“策略评估”，但称该公司“无意从香港撤资，外间传言毫无根据”。

李嘉诚星期六早上在其大宅外回应媒体追访，说：“这是一个正常的商业活动，不要胡乱猜测。”

百佳超市品牌由和记黄埔旗下另一零售品牌屈臣氏持有，是香港两大连锁超市之一，于香港、澳门和广东等地开店345家。

香港发展局局长陈茂波被记者追问时说，他认为香港的经营环境仍然乐观，百佳卖盘与否只是“不同商人有不同的经营计划”。

“无政治考量”

《华尔街日报》引述知情人士称，和记黄埔已经聘请高盛集团与美国银行美林两家投资银行负责百佳出售交易，并将很快向潜在买家提供交易细节。

知情人士说，百佳超市正在进行“内部尽职”核查，并将在8月中旬以前完成。

Image caption 李嘉诚曾多次承诺不会从香港撤资。

和记黄埔的声明说，屈臣氏并无设定完成评估的日期，也不保证能最终达成任何交易。

《华尔街日报》认为，李嘉诚计划退出超市行业的部分原因，是这一市场已经比较成熟，因而增长缓慢。

此外，报道还指出，自全球金融危机爆发以来，和记黄埔一直借着资产价格下跌和欧元疲软的机会，在欧洲积极并购基建和电讯资产。

不过香港《苹果日报》指出，李嘉诚与去年上任的行政长官梁振英“不咬弦”；《明报》提到和记黄埔旗下的集装箱码头业务今年3月发生工潮，当时矛头指向李嘉诚，其副手霍建宁批评工会以“文革式手法”抹黑李嘉诚。

然而，星期六早上被记者追问卖盘是否是否有政治考虑时，李嘉诚称“没有”。

不少香港网民也对百佳卖盘的消息议论纷纷。Facebook网友“Chan Tony”说：“要是他（李嘉诚）真的撤资，那不是因为他跟政府不咬弦，而其实係给香港民粹玩死。”

网友“yu ysy”说：“一鸡死一鸡呜，你走啊，撒资啦，次次都狼来了。”

Twitter网友Momo Chen说：“会否出现因为怕中资接手百佳而发起‘保卫百佳’行动呢？”

谷歌Plus网友Simon Leung也说：“唔要百佳？！会不会有人示威不让他卖，说要维护本土价值？”

（撰稿：叶靖斯 责编：伊人）