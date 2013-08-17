“华润创业等中外财团洽购百佳”

2013年8月17日

图像加注文字， 百佳超市在香港经营约270家分店。

香港富商李嘉诚拥有的和记黄埔公司有意出售旗下百佳超级市场的消息曝光后，最新报道称，已经有七家中外财团就此与和记黄埔接洽。

路透社引述知情人士称，正与和黄洽商的财团包括香港华润创业、澳大利亚超市巨头伍尔沃斯、经营百货公司与信用卡等业务的日本永旺（Aeon）、美国私人投资财团科尔伯格－克拉维斯－罗伯茨（KKR），以及另一美国私人财团TPG资本组成的联营财团。

《华尔街日报》7月报道说，出售百佳超市业务的交易规模将达至少10亿美元，但路透社称，经过评估后，和黄已经把要价提高到至少30亿美元（232亿港元；183亿元人民币）。

KKR财团拒绝评论此消息，和记黄埔则称，该公司对百佳超市业务所进行的策略性评估扔在进行，且并未设定完成日期。

“进入中国”

路透社引述的消息人士指出，和黄此前委任作为这次出售计划顾问的投资银行高盛集团与美国银行美林正在评估首轮洽购财团提交的建议，并将订出初选名单。

除了已经与和黄接洽的财团外，澳大利亚多元化零售巨头西农集团、韩国乐天购物以及美国沃尔玛都已表示有兴起参与竞标。

分析指出，这些海外财团看上了香港超市行业的垄断环境——目前英资怡和财团旗下的惠康超市是百佳唯一的有力对手。

另一方面，外资进入中国市场一向困难重重，但一旦取得百佳控制权，将可利用百佳在中国内地的超市网络拓展中国业务。

就在本月初，华润创业宣布与英国超市巨头乐购（Tesco）签订了谅解备忘录，寻求整合华创旗下华润万家超市与乐购的在华分店网络。

不过，路透社指出，香港店铺租金昂贵，加上和黄方面要价甚高，也使得另一些原本有意购入百佳的财团却步。