柯达公司获准脱离破产保护
- 2013年 8月 20日
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美国摄影器材制造商柯达公司（Kodak）获法庭批准结束破产保护。
重组后的柯达成为一家规模大为缩小的数码影像公司。
一度称霸全球摄影界的柯达100多年前创办于纽约，率先尝试摄影胶片技术。
柯达公司去年1月申请破产。
普遍认为，这个行业龙头倒地的主要原因是它转型太慢，未能赶在数码影像技术迅速普及、窒息胶片需求之前推出数码摄影器材，让竞争对手抢了先。
重组过程中，柯达出售了部分业务和专利，并计划重获新生后专注于打印。
获法庭批准脱离破产保护约两周后，柯达股票将在股市恢复交易。
（编译：郱书 责编：董乐）