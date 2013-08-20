柯达公司获准脱离破产保护

Image caption 柯达公司在纽约州的工厂大都已闲置多时。

美国摄影器材制造商柯达公司（Kodak）获法庭批准结束破产保护。

重组后的柯达成为一家规模大为缩小的数码影像公司。

一度称霸全球摄影界的柯达100多年前创办于纽约，率先尝试摄影胶片技术。

柯达公司去年1月申请破产。

普遍认为，这个行业龙头倒地的主要原因是它转型太慢，未能赶在数码影像技术迅速普及、窒息胶片需求之前推出数码摄影器材，让竞争对手抢了先。

重组过程中，柯达出售了部分业务和专利，并计划重获新生后专注于打印。

获法庭批准脱离破产保护约两周后，柯达股票将在股市恢复交易。

（编译：郱书 责编：董乐）