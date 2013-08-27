简讯：东风本田召回40万辆思威

东风本田汽车有限公司宣布召回408069辆在中国市场销售的思威（CR-V）多用途乘用车。

据中国国家质量监督检验检疫总局网站发布的声明，本田与东风的合资车厂因存在安全隐患而做出召回决定。

这些汽车于2010年3月2日至2012年8月30日生产。

声明说，“由于供应商制造原因，召回范围内部分车辆前减震器活塞杆在加工时产生微裂纹，极端情况下活塞杆可能发生断裂，存在安全隐患”。

根据召回计划，东风本田将为相关车辆提供免费检查，更换有隐患的前减震器芯。