中国网民冷对雅虎18年来首换品牌标志

Image caption 这是雅虎标志自杨致远等人于1995年创立公司以来首次大幅改动。

美国互联网企业雅虎在创业18年后首次全面更换商标，不过新标志发表的消息遭中国网民冷待。

雅虎在美国西岸时间星期三（9月4日）晚间在刚收购回来的博客平台Tumblr上发布了新的标志，集团表示将从当天起陆续更新各地雅虎网站与雅虎各服务的商标。

分析指出，这是创办人杨致远退出管理团队，以及谷歌前高管玛丽莎·梅耶尔去年接任雅虎行政总裁后的又一革新举措。

不过就在新商标发表前，雅虎于1日正式结束了雅虎中国的全部服务。截至发稿时，新浪和腾讯两大微博平台上关于雅虎新标志的微博各不足1000条。

雅虎公司在Tumblr上发表的声明说，他们希望新标志能反映企业拥抱革新进化的精神，但同时保留了一些“根源”，包括紫色字样和感叹号。

此前，雅虎连续30天展示多个新标志样板并收集网民意见。电脑资讯网站CNET形容这是“长达一个月的排版时装秀”。

知名科技杂志《IT World》网络版指出，新的标志谈不上有什么大刀阔斧的改动，但雅虎的品牌已“失去光彩”，新的标志代表他们努力试图复兴。

美联社指出，新总裁梅耶尔入主雅虎后的各种改革引人瞩目，但对企业盈利似乎帮助不大。

报道说，虽然雅虎的股票价格已经上涨了近80%，但很大程度上是因为雅虎前段时间持有中国阿里巴巴24%权益，投资者欣赏阿里巴巴业务的快速增长。

（编译：叶靖斯 责编：顾垠）

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