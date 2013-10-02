中印经济放缓亚行下调地区增长预测
- 2013年 10月 2日
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亚洲开发银行称，因为中国和印度经济放缓，该机构将亚洲地区2013年经济增长预期从6.6%下调到6%。
亚行还表示，由于担心美国退出量化宽松政策，可能会影响到亚洲地区的增长。
因为担心美国缩减其刺激经济方案的规模，很多投资者将资金撤离亚洲地区。
亚行还调低了对包括45国在内亚洲地区2014年的经济增长预期，从早些时候的6.7%下调到6.2%。
呼吁改革
因为欧美经济萧条，需求减少，中国出口下滑，经济增速连续两个季度放缓。
印度的制造业等产业增长也放缓，加之一些关键领域缺乏改革，该国经济增速落到过去10年来最低点。
而东南亚地区的增长也可能因为泰国、印尼和马来西亚出口下滑受到拖累。
亚行说，亚洲经济放缓“凸现亟需推进在很多领域已经受到拖延的一系列改革，这些领域包括外国直接投资、基础建设、巩固财政和社会保障等方面”。
亚行指出，这些改革将是保持亚洲地区可持续发展的关键。
（编译：立行 / 责编：尚清）