中印经济放缓亚行下调地区增长预测

Image caption 亚行呼吁中国继续进行结构性改革，实现可持续增长。

亚洲开发银行称，因为中国和印度经济放缓，该机构将亚洲地区2013年经济增长预期从6.6%下调到6%。

亚行还表示，由于担心美国退出量化宽松政策，可能会影响到亚洲地区的增长。

因为担心美国缩减其刺激经济方案的规模，很多投资者将资金撤离亚洲地区。

亚行还调低了对包括45国在内亚洲地区2014年的经济增长预期，从早些时候的6.7%下调到6.2%。

呼吁改革

因为欧美经济萧条，需求减少，中国出口下滑，经济增速连续两个季度放缓。

印度的制造业等产业增长也放缓，加之一些关键领域缺乏改革，该国经济增速落到过去10年来最低点。

而东南亚地区的增长也可能因为泰国、印尼和马来西亚出口下滑受到拖累。

亚行说，亚洲经济放缓“凸现亟需推进在很多领域已经受到拖延的一系列改革，这些领域包括外国直接投资、基础建设、巩固财政和社会保障等方面”。

亚行指出，这些改革将是保持亚洲地区可持续发展的关键。

（编译：立行 / 责编：尚清）