罕见白钻石破纪录高价香港成交

Image caption 拍卖前，钻石曾经在世界多处地方展出，吸引买家注意

一枚硕大的无暇钻石周一（7日）晚在香港以2.39亿港元（约合3000万美元）成交，刷新白钻拍卖纪录。

这次“香港苏富比瑰丽珠宝及翡翠首饰拍卖”是该行一年两次的重要拍卖之一。

报道说，苏富比的拍卖活动吸引了来自中国和其他亚洲国家地区的买家的注视。

拍卖前，这枚118.28克拉的无暇钻石的正式估价为28-3500万美元之间。

激烈竞投

报道说，整个拍卖过程竞争激烈，有两个以电话竞投的有意者参与角逐。

Image caption 两位有意者以电话激烈竞投

资料显示，这枚蛋形的钻石在2011年在非洲南部地区发现，切割前总重量为299卡拉。

拍卖行方面表示，卖家不想透露身份，因此，钻石确实来自哪一个国家，外界并不清楚。

刷新纪录

此前白钻石拍卖的最高成交价为2670万美元。该项纪录是今年5月在佳士得拍卖行一次在瑞士日内瓦举行的拍卖中创下的。

周一卖出的钻石是美国宝石学院（Gemological Institute of America）鉴定评级的钻石中最大和最重要的。

拍卖前曾经在伦敦、日内瓦等地展出过。

这次珠宝拍卖也包括了其他一些宝石，包括一枚7.6卡拉的无暇蓝钻。

(编译/责编：顾垠)