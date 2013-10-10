英国皇家邮政上市股价每股3.3英镑

Image caption 皇家邮政已有将近500年历史。

英国政府周四宣布英国皇家邮政上市股价定为每股330便士。

皇家邮政上市是英国政府在过去20年来最大规模的私有化行动。

英国政府表示，他们将出售至少52%的皇家邮政的股份，另有10%的股份留给皇家邮政的雇员。

英国政府希望透过私有化来集资推动邮政现代化，改善皇家邮政的竞争力。

机构投资者与公众散户都可认购股份。其中近三分之一的股份面向小投资者。

目前，此次IPO发售的股票已经被大幅超额认购。

英国政府规定的最低认购限额为750英镑。

一共有690,000投资者将获得价值750镑的股份，占认购者人数的95%。

皇家邮政股票将于周五开始有条件的交易，届时将会宣布最后股价。下周二，它将正式开始在伦敦证券交易所交易。

历史悠久

皇家邮政于1516年由英王亨利八世创立，1969年由中央政府改组成国有企业。

皇家邮政私有化计划已讨论多时，2009年因环球金融危机导致英国经济不景气，被工党政府喊停。保守党—自民党联合政府三年前重启计划。

虽然英国政府已在2006年开放邮政业，结束皇家邮政维持了350年的垄断地位，但其市场份额仍然最大。

市场人士指出，皇家邮政招股将是继1980年代保守党首相撒切尔夫人主政期间的国企上市浪潮以来，英国最大的一次私有化活动。

不过，皇家邮政旗下的邮局已在去年分拆成为英国邮局有限公司（Post Office Ltd），并将维持其国企身份，不会跟随皇家邮政私有化。

编译/责编：李莉

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