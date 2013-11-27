虚拟货币比特币值首次超过1000美元

2013年11月27日

图像加注文字， 加拿大温哥华安装了全球第一台比特币提款机

参与虚拟货币比特币交易的主要交易商MTGox表示，一比特币的价值首次超过了1000美元。

自从美国参议院在本月早些时候就比特币展开听证，并形容比特币为“合法金融服务”之后，比特币的价值迅速上升。

比特币之所以受欢迎的部分原因是其转帐过程不易受到追踪，这种货币也因此常常被用于网上的非法活动。

一些人曾使用比特币通过“丝绸之路”（Silk Road）网站购买商品，而这个曾出售非法毒品的网站已经在上个月被关闭。

许多人曾担心，查封“丝绸之路”网站会令比特币的价值下跌。但是，有关当局并没有同时取缔比特币，这使得比特币的价格反而大幅上升。

一些积极支持比特币的人士说，比特币是处理全球资金转帐的极为有效的工具。

恐惧和困惑

美国参议员卡珀在本月早些时候举行的参议院听证会上说，像比特币这样的虚拟货币激发了一些人的想象力，也给一些人带来恐惧，更给一些人带来困惑。

美国联邦调查局在写给这个听证会的一封信中说，他们承认虚拟货币提供了“合法的金融服务”，但虚拟货币可能受到“恶意分子的利用”。

有议员在听证会上指出，这类货币越来越多地受到毒贩、儿童色情罪犯和诈骗犯的利用。但是，比特币也在逐渐受到许多人的合法使用。

加拿大温哥华上个月推出了全世界第一台比特币提款机，允许通过这台机器把比特币兑换成现金，或者是把现金兑换成比特币。

比特币目前在中国也深受欢迎，一家名叫BTC China的金融机构据信是全球最活跃的比特币兑换机构。

据报道，比特币在中国之所以大受欢迎，是因为这是一种非常可靠的把资金带出中国的方式。