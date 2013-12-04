人民币成为全球第二大国际贸易融资货币

Image caption 人民币成为全球第二大国际贸易货币。

中国人民币已经超越欧元，成为全球第二大国际贸易融资货币。

环球银行金融电信协会（SWIFT）表示，截至10月，人民币在全球贸易融资（信用证及付款）的市场份额达到8.66%，超越欧元的6.64%。

美元仍然是使用最多的国际贸易货币，市场份额占81.08%。

环球银行金融电信协会表示，“人民币已经成为全球贸易首选货币之一，在亚洲地区尤其如此。”

该组织说，中国、香港、新加坡、德国和澳大利亚是使用人民币贸易最多的5个国家和地区。

作为世界第二大经济体，中国希望推动人民币使用率，以扩展在全球金融舞台上的影响力。

中国政府此前承诺，将在上海自贸区放松人民币利率控制，进一步开放资本帐目。

（编译：陈书敏 责编：顾垠）