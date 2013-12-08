中国11月份出口增幅优于市场预期

Image caption 一些分析人士认为出口增幅可能被热钱流入推高。

中国公布11月份出口数据同比大幅增长，优于市场预期。

海关总署星期天（12月8日）公布，11月份中国出口总额1.24万亿元人民币（2022亿美元），同比增长12.7%；进口总额1.03亿元，同比增长5.3%。

此前，中国国家统计局公布同期采购经理人指数（PMI）为51.4，与10月份持平，显示制造业仍然强劲。这些数据进一步增强市场对中国经济走向稳定的信心。

不过，一些分析人士也警告，境外热钱乔装成外贸收益流入，可能影响到数据的可靠性。

路透社引述申银万国证券首席分析师李慧勇说，随着中国经济的基础因素趋稳，加上北京当局继续推动改革，改善投资前景，热钱也随着被吸引到中国来。

李慧勇指出，11月份进口增幅逊于预期，出口则刚刚相反，正好说明了热钱流入的可能性。

就在外贸数据公布之前，国家外汇管理局星期六公布了加强监管银行与企业使用外汇的政策文件，以遏制无真实交易背景的虚假贸易融资行为，防范异常外汇资金跨境流动。

然而，苏格兰皇家银行首席中国经济学家高路易（Louis Kuijs）的最新研究笔记仍对中国经济作出正面评价。

高路易指出，当前高收入国家经济复苏，世界贸易循环呈活跃态势，进口情况显示中国内需正“扎实扩充”。

分析指出，外部需求强劲将给与中国总理李克强更多空间，出台更多改革措施，提升市场操作在中国经济发展中的主导地位。这也将有助于实现全年经济增长7.2%的目标。

（撰稿／责编：叶靖斯）

网友如有评论，请用下表：

读者反馈

外汇收入增加是国际热钱流入，外汇储备减少是不看好中国经济前景……那么BBC又怎么看英国首相被罚坐了十八个月冷板凳后才兴高采烈地获批准去北京会见中国领导人，并对着全世界保证要做中国在西乡最坚定的支持者呢！英国BBC的主编对英中l两国关系是看好还是不看好呢！

<strong>landor, </strong><br/>