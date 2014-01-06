经济学家奥尼尔解释为何看好“薄荷四国”

Image caption 雅加达宜家新店的建筑工地

最新于2001年率先提出“金砖四国(BRIC)”概念的原高盛公司首席经济学家吉姆·奥尼尔近来又提出了“薄荷四国”概念——(MINT)：墨西哥(M)、印度尼西亚(I)、尼日利亚(N)和土耳其(T)。

奥尼尔最近应BBC要求实地访问了薄荷四国，并具体解释了他为什么认为薄荷四国将成为新兴经济强国的理由。下面是他的看法：

“薄荷四国”

一位长期跟踪金砖四国故事的朋友近日不无奚落式地对我说，薄荷四国至少概念上比金砖四国要“更新鲜”。其实，新四国与旧四国除了都是人口大国之外，最大的特点是新四国今后20年都将享受相当的人口红利，也就是工作年龄人口超过非工作年龄人口。

这一点不仅仅是很多发达国家所求之不得的，就是金砖四国中的中国和俄罗斯也会羡慕不已。因此，如果墨西哥、印度尼西亚、尼日利亚和土耳其能够把握机会，就很有可能会重复中国在2003-2008年期间国民生产总值每年双位数递增的奇迹。

除此之外，就像墨西哥外长库里布雷纳所讲，薄荷四国也同时都在世界贸易格局演化中占据特殊的地理优势。

举例来说，墨西哥北靠美国，南抵临中南美诸国；印度尼西亚地处东南亚中心，也同中国有深层密切联系。

Image caption 墨西哥总统力主推动深层改革

大家也同样了解，土耳其位处亚欧相连之要冲。

说实话，尼日利亚应该说暂时还不具备上述三国的条件，部分原因是非洲发展仍相当落后。但是有朝一日非洲各国化干戈为玉帛，则尼日利亚占据率先崛起的机会很大。

我此前提出金砖四国概念之后最出我意料的是这些国家竟然开始相互沟通形成某种政治经济合作组织；我有一种预感，薄荷四国也可能会形成类似的新兴俱乐部。

另外，我和库里布雷纳外长交流后还意识到，推出“薄荷四国”概念，或许能有助推动尼日利亚成为G20集团成员；其他薄荷三国均已经是20国集团成员。

谈到是否能加入G20的话题，尼日利亚财长奥康乔·伊维拉曾风趣地说：“我知道我们（成为G20一员）的时候总有一天会到来”。 她还说：“缺了我们他们就少了点什么。”

异同对比

墨西哥外长库里布雷纳甚至认为，其实薄荷四国远比金砖四国更具有相互类似共同的地方。尽管我本人对他的观点不敢苟同，但至少这是一个很有意思的观点。

从经济方面讲，薄荷四国中除土耳其外，墨西哥、印度尼西亚和尼日利亚都是大宗商品出产国。对比金砖四国，巴西和俄罗斯是能源和大宗商品产出国，中国和印度不是。

从国家财富方面讲，墨西哥和土耳其都属于中等开发中国家，人均年收入约10000美元左右； 印度尼西亚人均年收入为3500美元，尼日利亚1500美元。在这一点上尼日利亚与金砖四国中的印度几乎一样。

在金砖四国的其它三国中，俄罗斯人均年收入为14000美元，巴西11300美元，中国6000美元。

Image caption 尼日利亚在供电匮乏的情况下仍然达到经济年增长7%

我在应BBC要求走访这些国家时，头脑中一直循着一个巨大问题的引导——在这些国家中的实际感觉与我概念中的预期以及国际间的普遍认知如何对比。

人们普遍不看好的，比如说尼日利亚吧，其实很容易在实地访问过程中得到意外的惊喜。

同样道理，期待值很高的地方，比如说墨西哥，又是实地得到的一手材料却可能不尽人意。

惊喜与失望

结束对四国的访问之后，我觉得尼日利亚和土耳其未来经济表现出人意料良好的可能性很高，因为当今舆论似乎过度渲染了例如尼日利亚的犯罪和贪腐以及土耳其的政府“高压专制”等负面问题。

印度尼西亚，我反而觉得不好说。这个人口大国如果要走上经济高速发展的道路需要克服重重艰巨的挑战，但是我走访期间却没有听到他们有什么真正克服的办法。印度尼西亚经济除了继续依靠大宗商品出口之外，必须实质性改善基础设施，切实实行经济体制改革。

Image caption 人们担心土耳其铁腕宗教政府可能阻遏经济发展

相反，土耳其之行，特别是走访了电器产品制造商Beko以及世界上增长速度最快的民航公司土耳其航空之后，我由衷地感叹不已。同样，尼日利亚的发展速度也出乎我的意料。

我在土耳其和尼日利亚的访问到处都感到一种令人兴奋不已的创新动力，至少对我个人来说，走了一遭之后脑子里充满了个人投资的新点子。

在走访墨西哥之前我就做好了失望的准备，因为投资界对墨西哥的期望如今已经如此之高。不过，墨西哥年轻的总统和他的同仁们对进一步成功推出大刀阔斧改革充满信心。

如果你认为当年英国的首相撒切尔夫人私有化改革手笔很大，那么对比起墨西哥新一代领导人的改革计划来说简直就是小猫见老虎。 墨西哥政府的新改革计划几乎涵盖国家和社会的每一个层面，从基础教育，能源产业，一直到政府行政架构和财政政策本身。

贪腐辩证观

那么薄荷四国如何面对最容易让投资者倍感担忧的挑战呢？比如说贪腐问题吧，我在所到的每个国家都谈到了这个话题。

在尼日利亚，央行行长桑努西辩解说，因贪污腐败而阻遏经济发展的例子极少； 他同时认为，伴随着经济、教育和社会的发展，政府透明度加大和廉政程度加强是自然的趋势。

听取这样的观点本身很重要，因为这给西方社会相对简单化的思维方式提供了一个对比点。 对薄荷四国的很多有识之士来说，贪腐现象是他们过去经济发展落后不到位造成的； 他们不认为贪腐会阻碍经济发展或随着经济发展愈演愈烈，至少他们不认为贪腐是发展中面临的最大挑战。对他们来说，能源价格、能源安全、基础建设等等因素都远远排在反贪腐之前。

Image caption 奥尼尔看好薄荷四国最终加入世界经济十强俱乐部

特别是对墨西哥和尼日利亚来说，修正能源政策是眼下政府施政的当务之急；如果两国能在今年按计划调整能源政策，经济增长率将显著提升。

比如说，尼日利亚1亿7千万人口每年必须分享只相当于西方国家150万人口所正常消耗的能源。几乎每一个公司企业都需要自己解决供电问题。缺乏供电能力对整个国家来说意味着极为昂贵的发展成本。

非洲首富丹哥特指出：“你能想象吗？你能相信吗？（尼日利亚）这个国家的经济在没有电，0供电的情况下仍然以每年7%的速度增长？简直是玩笑。”

挑战与机会

他说的没错。我觉得尼日利亚只要能解决供电问题就至少可以达到每年10%-12%的经济增长率。 这也意味着尼日利亚的经济在未来6-7年中可以翻番。

而对于世界第四人口大国印度尼西亚来说，我认为政府领导能力和基础设施建设是他们面临的两大挑战。 当然，印尼面临的挑战远远不止上述两个，不过很多挑战与机会并存。

在雅加达北部传统华裔聚居地的一个名叫普鲁伊特（Pluit）的地区，尽管由于地下水长期过量采集而每年地陷20厘米，但是周边的房价仍然飞涨不已。

在我和兴建印尼第一家宜家（Ikea）家居商品连锁店的商人攀谈时，他毫无悬念地认为人口已经达到2800万的雅加达必然有足够的有钱人买的起相对高价的宜家商品。

当然，在薄荷四国中的土耳其和印度尼西亚都存在伊斯兰宗教与西方资本主义经济模式之间的矛盾。但是至少从雅加达之行来看，印尼人还是基本接受西方办事方法的，这一点可能与土耳其目前的情况形成鲜明对比。

所以归而总之，薄荷四国是否有朝一日能在美国、中国、欧洲、日本、其它金砖国家之后跻身世界经济十强呢？

我认为可以，也许需要30年时间。

现在我在世界地图上把他们“勾画”出来了，今后也很愿意常到这些国家去走走看看，就像我12年前向世界介绍了金砖四国一样。

（编译：晧宇 责编：李莉）