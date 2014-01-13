现场：“亚洲将成全球经济新引擎”

Image caption 中尾武彦对亚洲经济充满信心

亚洲开发银行行长中尾武彦在香港一个金融论坛上表示，据亚洲开发银行的报告预计，2050年亚洲经济将会占世界经济的50%，该行亦将今年亚洲经济增长小幅上调至6.2%。

第七届亚洲金融论坛星期一（1月13日）起连续两日在香港会议展览中心举行。

中尾武彦在“亚洲：带动全球增长”的圆桌讨论中指出，现在亚洲整个地区应该更理性地对待经济增速，但增长依然强势，很多国家对经济结构有重大调整，来进一步加强经济的可持续发展。随着亚洲未来一代年轻消费者的消费需求，亚洲会成为全球经济的新引擎。

对于中国未来的经济增长，中尾武彦表示，中国经济目前确实对金融系统有效管理、地方债如何解决、污染问题、经济发展质量等问题的挑战，但他对中国经济乐观有信心。

他认为中国政府知道其经济问题何在以及解决措施，中国经济增长虽然在连续30年的高速增长后开始下调，但经济增速下调其实是经济灵活性的体现。

中尾武彦同时提出警告亚洲各国风险伴随而来，仍有很多警示信号都会出现；包括量化宽松措施的调整将会对一些市场产生影响，从过去几个月看到的经济数据可以看到目前QE的调整已经显现其作用。

他认为亚洲各国经济体应该遵循并且接受一套更为完善和稳健的财政和货币政策，特别通过央行一些政策措施制定实现目标。

他还指出，亚太地区每一个经济体不能躺在功劳簿上沾沾自喜，不思进取，仅仅看到一丝复苏信号后就懈怠，应该做的是把这样的努力落实到底，以应对有可能出现的市场调整和波动。

欧洲经济前景不错

另外，欧元集团主席荷兰财政部长戴塞尔·布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)在圆桌讨论中表示，欧洲今年经济发展的前景不错，GDP增长预计会在1%至1.7%。

布卢姆不认同欧洲经济复苏速度太慢，指出要考虑目前欧洲金融危机的特点，包括债务危机、处理企业、个人、家庭的债务，有的经济体花的时间可能会长一些。

戴塞尔相信欧洲今年的经济增长还是不错，欧元区要找到改革的领域令欧元区经济恢复强劲。

扩大发展人民币业务

Image caption 梁振英称香港必须继续扩大发展人民币业务

香港行政长官梁振英出席论坛政辞时提及，虽然欧洲经济出现复苏迹象，但欧债危机阴影仍然未去的情况下，仍然会极大影响主要的欧盟经济体。

他说，虽然很多国家和地区出现了许多资本回购的一些计划和发展的迹象，但仍然需要有更多的经济数据支持未来经济持续长期向好，包括跟美国有很多经济关系有待理顺。

同时，梁振英特别提到香港必须继续扩大发展人民币业务，其中离岸人民币结算对香港未来金融发展起重要作用，不能忽略发展机遇。

他表示，香港将会继续承载未来大规模的人民币的涌入和流出，成为一个自由进入的港湾。

梁振英说，完全有理由相信人民币目前的发展规模和融资层次，在未来10年当中将走向真正的国际化。

（责编：伊人）