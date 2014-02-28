比特币交易平台Mt.Gox申请破产保护

图片版权 Reuters Image caption 比特币交易平台Mt.Gox首席执行官卡尔普勒在东京都召开的记者会上道歉。

总部位于日本东京的虚拟货币比特币大型交易平台Mt.Gox周五（28日）向东京地方法院申请破产保护，并已得到受理。

据共同社报道，Mt.Gox目前的资产总额约38亿日元（约合人民币2.3亿元），而流动负债总额却高达约65亿日元。

据称，资不抵债的背后，“可能有人以非法途径盗取了比特币”。

公司首席执行官马克•卡尔普勒周五在东京都召开的记者会上致歉说，价值数亿美元的85万个比特币不翼而飞。

丢失的比特币中包括用户持有的75万个比特币和公司持有的10万个比特币。

据公司方面介绍，交易系统2月初受到非法访问，2月24日发现比特比丢失。

以2月25日的比特币兑换率计算，丢失的比特币总额相当于约114亿日元，约合四亿两千五百万美元。

Mt.Gox网站自日本时间25日中午时分起无法登陆，并全面停止交易。

Mt.Gox称目前正在考虑提起刑事诉讼，已委托专家进行调查。

但现在还不清楚，这些比特币是被人盗走的，还是因技术缺陷作废的，或者是两者都有。

这一损失对这个2009年创建的虚拟货币的形象来说，是一次巨大的挫败，因为它的支持者说，比特币交易没有银行这样的第三者，因此不会被人造假或被盗。

比特币的倡导者仍然认为Mt. Gox的破产只是一个个案，是由公司的技术失误造成的，比特币的潜能仍然巨大。

一些国家对比特币的兴起相当不支持，但很多人仍然是其潜在的追捧者。

越南共产党政府本周四表示，比特币和其他电子货币的交易是非法的，并警告国民不要使用或投资这些虚拟货币。

泰国早些时候全面禁止使用比特币，而俄罗斯已经有效地禁止了比特币在该国的使用。

但比特币在中国仍然相当受欢迎，由于严格监管的国有银行提供的存款利率太低，所以比特币吸引力许多投资者。

去年底，中国禁止其银行和支付系统接受比特币，不过仍然无法阻止许多中国人在网上使用比特币。

（编译：嵇伟 责编：尚清）