索罗斯：欧盟无法在长期经济停滞中生存

图片版权 Reuters Image caption 索罗斯不赞成欧洲国家目前采取的政策

亿万富翁投资家乔治•索罗斯对BBC说，德国要对许多欧盟的问题负责，因为它没有起到一个领导的作用。

索罗斯在接受BBC采访时说，欧盟很可能无法在长期的经济呆滞中存活。而他把欧盟的主要问题归咎于德国领导不力。

索罗斯说，他希望德国能改变政策，意识到它所倡导的“紧缩政策”只会适得其反。

“德国人记忆中的是通货通胀，因此他们继续采取抑制通胀的政策。然而实际的问题却是通货紧缩。”

索罗斯表示，唯一能改变这种情况的是德国，因为德国处于领导地位。“然而德国却不想当这个领导，这是个悲剧”。

索罗斯还说，世界上有许多国家都曾经历长期的经济呆滞，但都活下来了。

“在２５年的经济停滞后，日本正努力摆脱这一状态，欧盟却正在进入这样的境地。”

“然而，欧盟不是一个国家，而是许多主权国家的一个松散联合体，因此很可能就生存不下来”。

索罗斯称，欧元危机改变了欧盟成员国之间的关系。他说，欧盟原本是一个相互平等的主权国家一个自愿的联合体，这一联合体的成员愿意为了共同的利益牺牲一些各自的主权。而欧元危机后，欧盟成员的关系从相互平等的一种关系变成了债务国和债权国的关系，既不公平也不自愿。

索罗斯在其刚刚出版的新书《欧盟的悲剧》中还写道，他认为，银行业是“寄生虫”，拖经济恢复的后腿。而且至今没有采取什么措施解决导致2008年金融危机的根本问题。

索罗斯对BBC说，银行业的第一个任务是自保而不是服务于经济。因此许多中小型企业得不到银行的帮助而破产。

意大利便是最好的例证。

（撰稿：李丽/责编：董乐）