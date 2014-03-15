美监管机构指控16家大银行操控利率

图片版权 Image caption 美国监管机构指控这16家银行合谋操纵伦敦银行间拆放款利率。

美国监管机构起诉全球16家大型银行，指控这些银行合谋操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)。

美国联邦存款保险公司（FDIC）向纽约联邦地区法院提出了上述指控。这是指控金融机构串谋操控指标伦敦银行同业拆息的最新一起诉讼。

美国联邦存款保险公司说，有关银行合谋操控利率，导致包括华互银行在内的受美国监管的38家银行出现巨额损失。自2008金融危机以来，美国监管当局已对这些银行进行了破产管理。

这16家被起诉的银行包括美国银行、巴克莱银行、汇丰银行、花旗银行、瑞士信贷银行、瑞士银行、摩根大通、德意志银行和苏格兰皇家银行等。

英国银行家协会（BAA）也是这次诉讼的被告之一。

美国联邦存款保险公司在诉讼中指控称，16家银行在2007年8月至2011年中操控了伦敦银行间拆放款利率。

LIBOR是指位于伦敦的大型国际银行间相互拆借短期贷款利率。它是按揭、信用卡、私人贷款等利率的基准。

（编译/责编：萧尔）