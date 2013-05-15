台湾宣布启动制裁菲律宾第二波措施

Image caption 台湾行政院长江宜桦宣布对菲律宾进行更多制裁

台湾行政院长江宜桦宣布，由于菲律宾在处理枪杀台湾渔民事件上“避重就轻，拖泥带水”，所以决定立即启动第二波制裁措施。

此前，台湾总统马英九宣布，菲律宾政府必须在台北时间周三（15日）下午六点之前仍无法满足台湾提出的四项要求，否则台湾将对菲律宾采取第二波的八项制裁措施。

台湾方面向菲律宾提出的四项要求包括：正式道歉、赔偿损失，尽速彻查事实严惩凶手及尽速启动台菲渔业协议的谈判。

而八项可能采取的制裁措施包括：发布菲律宾旅游警示灯号为红色、停止台菲双边所有高层交流及互动、停止菲方经济交流、推广以及招商等相关活动、停止台菲的渔业合作事项、停止双方科技研究交流与合作计划、停止台菲的航权谈判、停止菲律宾人士来台先行上网查核的免签证措施以及台湾国防部与海巡署将在南海相关海域进行海上联合操演。

此前已启动第一波制裁

周三（15日）上午，马英九已经宣布，由于对菲律宾在台湾发出首个最后通牒前做出的回应非常不满意，决定立刻启动第一波的三项制裁措施，包括终止所有菲律宾外劳来台申请、召回台湾驻菲律宾代表及要求菲律宾驻台代表返回菲律宾继续处理本案。

此前，台湾外交部长林永乐与菲律宾驻台代表白熙礼进行了近六小时的协商，在台北时间周四（15日）凌晨1点才向媒体记者汇报协商结果。而这是已过了台湾向菲律宾发出的首个最后通牒限期一个小时。

当时，台湾外长林永乐表示，菲律宾对台湾方面发出的最后通牒要求有善意且做出回应，但仍有不足。