“有抗议昆明建炼油厂示威者短暂被拘”

Image caption 示威民众担心兴建的石化项目当中包括了生产PX对二甲苯。

中国云南昆明再次发生群众上街事件。他们抗议当地可能兴建PX石化工厂。媒体报道说，昆明的警方曾经逮捕了参加反对兴建石化项目的示威者，但报道未能独立证实。

香港《南华早报》的报道的标题说，昆明警方逮捕了数名参加反对兴建官方所称的“炼油厂”项目的示威人士。

报道引述消息来源说，至少有一名参加示威的人被证实遭到逮捕，但是目前未有其他媒体或者独立消息来源的证实。

美联社的报道也引述目击者说，有两人被短暂拘留。

与此同时，在社交媒体“推特”网站上出现了说是数名便衣警察架走示威者的相片。

据称，现在抗议人潮已经散去，只剩下为数不多的人留在市中心的抗议现场，在示威游行开始时据称有上千人参加。

民众抗议

先前，警方出动了数百名警察严阵以待，昆明市长李文荣也与示威者对话，重申严格执行环保措施的立场，在此一中石化项目“未达环保要求前，绝不准投产”。

之前，李文荣曾在微博上表示，昆明市内有大量的机动车辆，但是本地却没有生产油料，因此昆明曾经出现“油荒”，解决问题之道就是兴建炼油厂。

中石化的项目负责人也曾保证，在昆明兴建的石化项目不包括生产抗议人士所担心的PX（对二甲苯）。

昆明市政府本周曾就炼油项目举行市民恳谈会，并称要充分听取各界意见。

但据中国媒体报道，昆明各高等院校同时接到了通知，要求院校师生职工承诺对炼油项目绝口不提。

报道说，该通知要求各师生签署承诺书，承诺不参与有关该炼油项目的集会、游行活动；不通过网络手段转发、传播相关内容；不在公众场合发表相关言论。

通知还要求签署这承诺「本人家属不参加以上活动」。

这是昆明市民继5月4日以来又一次发起大规模群众抗议。月初的示威发生后，昆明市市长李文荣曾承诺：「大多数群众说不上，市人民政府就决定不上。」

项目由中国石油旗下企业投资，预计投产后每年提炼1000万吨成品油。