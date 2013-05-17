昆明市长开微博对话 众多网民上网回应

Image caption 昆明民众举起“春城拒绝污染项目”等标语游行。

在中国昆明民众再次走上街头，抗议当局计划兴建PX石化项目之际，昆明市长李文荣开通微博与民对话，引起众多网民的回应。

星期五（5月17日）上午，认证名为“昆明市长”的官方微博发出的第一条微博称：“春城的朋友，大家好！我是昆明市长李文荣，今天我开通了新浪微博，希望能在此搭建一座与大家坦诚沟通的桥梁。”

该微博说，“我愿意倾听你们对昆明建设发展的意见，我和我的同事们将认真研究大家提出的意见和建议。”

市长微博

5月16日，近千名名昆明民众聚集在云南省政府门前街道，抵制落户昆明西郊安宁的中石油炼油项目。一些民众举起“春城拒绝污染项目”等标语游行，大批警察沿路戒备。

中新社视频报道说，市长李文荣在16日下午拦下游行队伍，承诺立即开通微博，与市民进一步对话，并承诺下星期三将再次邀请市民面对面交流。

星期五上午9点，昆明市长李文荣的微博开通。一个小时后，这个只有一条博文的微博粉丝数量就超过了10,000。

目前，昆明市长的微博已有26，000多粉丝，网民回应13,000多条，转发微博14,000多次。

Image caption 昆明市长的微博已有26,000多粉丝，网民回应13,000多条。

不少网民在微博中对昆明PX石化项目提出批评，并对当局此前的有关作法提出质疑。

有网民说，昨天环保部处罚中石油，因其环保设备不正常运行，监测数据弄虚作假，而昨天昆明所谓的民意代表参观的正是这家受处罚的中石油！不知你怎么看？

网民回应

网民“蒲先生贵姓”说，“因为一个PX项目，昆明的大学生未来三天不准请假，每天早上下午都要点名，还要由市里教委不定期抽查点名，不在的直接处分，污点背一辈子，事业单位不录取。这就是你们听取民意的方式？”

“黑色呢蝶”也说，“市长大人，关于近期敏感事件，为什么要下达各类文件要求与政府统一，为什么要让云南所有大学学生签订承诺书，为什么要求各企业机关签同意项目修建，为什么在校大学生被限制在学校，且在该事件中表现与未来录取公务员挂钩，为什么？”

网民“小老Q”说，回头来看滇池污染，没有一个当时的作俑者愿出来负责，前人造孽为何要后世子孙偿还，那些当初只为追求利益的千古罪人又有什么法律来制裁？这样的事在我们身边发生太多！

他质问说：“市长敢对眼前负责，却能对几十年后负责吗？现在造孽凭什么让我们的后代来受？那时的审判又能对今天的不顾民意有效吗？”

不过，也有网民对市长开通微博的作法表示肯定。微博网民“小宛子630106”说，“巿长也亲民啦，希望您的微博不是一种摆设”。

甚至有网民表示，“全国市长都该开通微博”；“成都市长也该开通微博”。

“山眼猫”则表示，“希望是你亲自看微博，不要叫秘书帮你看”。

截至目前，昆明市长的官方微博尚未对网民的各种提问作出回应。