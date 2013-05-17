台湾外交部指菲枪杀渔民为冷血谋杀

Image caption 台法务部官员出示渔船遭射击弹道图

台湾外交部就菲律宾枪杀台渔民事件召开国际记者会，表示这起事件是冷血谋杀，而不是＂非故意＂打死。

菲律宾此前表示这起事件台湾渔民是在非故意下被打死，而台外交部则说这起＂谋杀＂发生的海域在距离台湾约160海浬，台湾与菲律宾都主张权利的海域。

台外交部长林永乐指控菲律宾在两国重迭经济海域，使用了过当与非必要的武力，违反了国际法与联合国海洋法公约。

在台湾宣布对菲律宾进行十一项反制后，总统府发言人陈显达周四表示，事件发生在菲律宾海域，且菲律宾已经对台湾格外让步。

林永乐在记者会上则说，台湾无法接受陈显达提到的格外让步说法，且事件并非发生在菲律宾海域，而是发生在两国的经济海域重叠区。

同时出席国际记者会的台法务部副部长陈明堂则说明台司法对该起事件调查结果，并向媒体出示渔船遭枪击的照片及弹道图。

Image caption 台外交部称此事件为冷血谋杀

联合调查？

菲律宾方面表示这起事件是因为台湾渔船试图冲撞才对其开枪，而陈明堂则说检视渔船后并未发现撞击痕迹。

林永乐针对台渔船试图冲撞说法则表示，广大兴28号仅15吨，而菲律宾公务船是其六倍大，无法想象这种冲撞会发生。

对于双方目前各说各话的调查结果，台菲双方周三原宣布将进行联合调查，但在台湾方面宣布军演等反制措施情况似已生变。

台湾政府在宣布一系列制裁后仍派出一个17人组成的调查小组赴菲，但菲国总统府表示对台湾派出调查人员一事并不知情。

Image caption 林永乐反驳菲律宾已格外让步

林永乐在记者会上则说，调查小组人员在周三申请赴签证时立即得到核发，菲律宾方面也完全了解其赴菲是要进行联合调查，且据了解菲方已正在处理台方提出的刑事司法互助要求。

在台菲律宾人

在台湾民间对此一事件广泛愤怒下，菲律宾有媒体采访在台工作的菲律宾人，其表示受到了歧视与骚扰。

菲律宾总统府发言人陈显达呼吁台湾不要迁怒在台工作的八万多名菲劳，并表示他们是一群靠着工作过着诚实生活的人。

林永乐在记者会上则说台湾将菲律宾人视为朋友，他呼吁台湾民众善待在台工作的菲律宾人，且说台湾政府会持续提供他们一个友善的环境。

读者反馈

那群憤怒的台灣民眾，都是被台灣媒體以及網路謠言煽動的。身為台灣人，我真想把這些人趕出我們國家。K, Taiwan

此事為菲國公務船在中華民國專屬經濟海域內射殺毫無武裝的漁民，不論是菲國越界侵害我國主權，或是菲國公務船惡意掃射的作法，菲國政府都已經理虧在先。中華民國政府事發之初，已理性給予菲國72小時充裕時間，若菲國政府能認真看待此事，調查、公佈事發的相關影音資料，並向我國政府及漁民真誠道歉，我國根本不會有後續的兩波制裁行動。至於台灣若對菲國動武，是否導致美方介入，而造成美菲聯軍抗台的問題。個人認為，基於中國政府第一時間對菲國提出的抗議，加上中國民間與媒體持續對此事的關注與批判，基於義憤與血濃於血的情誼，再加上中國在南海的戰略利益。若美方真想出手，難道不用顧忌中國方面也出兵?相信這不會是美方樂見的。王孝聖, 中華民國_台北

台灣的最終目標，應該還是希望能透過外交談判簽定魚權，至少在幾十年內可以保護兩國漁民在海上工作的生命安全，但是菲律賓到目前為止，完全沒有誠意及回應，就算菲律賓和美國有軍事同盟關係，但是去年黃岩島對峙事件，菲律賓強擄進入黃岩島海域作業的中共漁船索贖，到最後中共直接派駐海軍，美國也不敢發言干涉，只要在國際法庭上站得住腳，台灣到底在顧慮甚麼!?Tompay Tsai, Taiwan

強烈要求香港政府/特首/立法行政两會 跟進 2010.8.23 港人在菲律賓槍殺事件; 下通牒要求菲国對事件作出道歉和賠償, 否則將採取包括凍結菲勞, 商務來往 etc.配合台灣, 港澳中台联手向菲律賓施壓。務求在遇害三週年之前得到解, 还.死難者一個公道。中国 香港

1.台灣遠洋漁業聲名狼藉, 普遍得不到國際支持.2.台灣近海魚類枯竭, 是本身沒有執法縱容濫捕, 惡性循環. 我記得扁執政時有管制, 由國家買回/禁止發牌照給trawller拖網漁船. 但有人說太晚, 也有人說中國或其他鄰國也有, 台灣海巡署不去近海執法也沒用, 把船換國籍即可, 總之有漏洞可鑽.3.海域的認定有爭議.4.兩邊都沒拿出案發時GPS位置, 根本無法判定有沒有越界.5.菲律濱警方沒有非致命性武器, 在海上用子彈掃, 很難瞄準, 不知當時要打甚麼, 有草菅人命的嫌疑.AL

想跟台湾人民说，不要骚扰台湾本地的菲律宾人，台湾应该有能力表现自己中华文化优秀的一面。Philips

我們要的很簡單 一個正式的道歉，而不是遺憾 對家屬的賠償，而不是慰問金 公正、公開的調查，懲處肇事公務船員 我們的要求僅有這些，希望外國的朋友不要再有誤解。林彥璋, 台灣、台北