香港保安局长称香港不宜制裁菲律宾

Image caption 《环球时报》社论认为香港应当加入制裁菲律宾。

香港保安局长黎栋国周日（19日）回应《环球时报》社评时表示，台湾方面已经有一连串制裁菲律宾的行动，香港来说，有制裁行动是不适宜的。

黎栋国补充说，香港特区政府会持续要求菲律宾方面就2010年导致八名港人死亡的马尼拉人质事件“给予满意答复”。

黎栋国重申，香港市民与台湾同胞一样，都要求菲律宾政府尽快以和平、彻底的态度调查事件，还死伤者一个公道。

他还表示，香港是自由社会，大家对事件的充分表达，相信能给予台湾同胞相当支持。

中共机关报《人民日报》旗下的《环球时报》18日（周六）发表社评，呼吁中国大陆、港澳协助台湾在渔船枪击事件上制裁菲律宾。

《环球时报》的社评指出，“要让菲律宾低头”并不容易。中华社会须“助台湾一臂之力，确保台湾在这场对菲斗争中的最终胜出”。

文章建议，在台湾采取制裁之后，大陆的后续行动可以“民间出面”。比如，大陆民众抵制前往菲律宾旅游；大陆对菲律宾的贸易也应放慢节奏，至少减少进口一、两项菲律宾商品。

文章还呼吁香港及澳门也加入制裁，指出港澳都有大量菲律宾劳工，也都是菲律宾旅游业的重要客源地。