中国与瑞士签署自由贸易协议备忘录

  • 2013年 5月 24日
李克强（左）与瑞士联邦总统毛雷尔在瑞士卡赫薩茲出席自由贸易协议备忘录签字仪式（24/5/2013）
Image caption 李克强与瑞士联邦总统毛雷尔见证了签字仪式。

瑞士与中国签署了自由贸易协议备忘录。签字仪式是在中国总理李克强到访瑞士时举行的 。

这将是中国与西方国家的首个自由贸易协议。

BBC记者佛克斯从瑞士首都伯尔尼报道，中国和瑞士都是经济大国，都希望增进相互经贸往来，因此李克强对欧洲短暂访问时把瑞士选为首站并非偶然。

两国已经开始就达成自由贸易协议做出努力。瑞士邻国德国也想与中国签署这样一个协议，但是必须首先要与欧盟26个成员国谈判。

瑞士不是欧盟成员国，所以可以自主行事。

有了这项自由贸易协议，瑞士希望增加向中国出口机械工具，钟表，医药和牛奶制品。

中国希望向瑞士增加出售纺织和农产品。更重要的是，中国曾暗示如果实行人民币离岸交易，瑞士将是首选金融中心。

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