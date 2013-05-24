中国与瑞士签署自由贸易协议备忘录

Image caption 李克强与瑞士联邦总统毛雷尔见证了签字仪式。

瑞士与中国签署了自由贸易协议备忘录。签字仪式是在中国总理李克强到访瑞士时举行的 。

这将是中国与西方国家的首个自由贸易协议。

BBC记者佛克斯从瑞士首都伯尔尼报道，中国和瑞士都是经济大国，都希望增进相互经贸往来，因此李克强对欧洲短暂访问时把瑞士选为首站并非偶然。

两国已经开始就达成自由贸易协议做出努力。瑞士邻国德国也想与中国签署这样一个协议，但是必须首先要与欧盟26个成员国谈判。

瑞士不是欧盟成员国，所以可以自主行事。

有了这项自由贸易协议，瑞士希望增加向中国出口机械工具，钟表，医药和牛奶制品。

中国希望向瑞士增加出售纺织和农产品。更重要的是，中国曾暗示如果实行人民币离岸交易，瑞士将是首选金融中心。