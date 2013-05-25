在京自首的英国通缉嫌犯被控性侵儿童罪

Image caption BBC有关嫌犯的节目引起中国某国际学校学生注意，导致罗宾逊被迫自首。

一名涉嫌性犯罪的英国人向北京公安局自首后，被引渡回英国并被控罪。

英国萨里郡警方说、现年47岁的英国人尼尔·罗宾逊周五（5月24日）在抵达伦敦希思罗机场后被拘留。

警方说，罗宾逊面临8项性侵控罪，包括与13岁以下儿童发生性关系的6项控罪、1项拍摄儿童淫秽照片和1项鼓励16岁以下少女卖淫的控罪。

罗宾逊将在东南萨里郡法庭出庭。

罗宾逊在英国被控涉及的性侵犯案件发生在1998年至2002年期间。案件曝光后，罗宾逊潜逃。

2012年9月份，英国广播公司BBC的“犯罪追踪”（Crime Watch）节目通过包括网络在内的多媒体发出公告，呼吁知情公众检举其下落，并公布其照片。

在中国自首

在罗宾逊自首前，在中国北京某国际学校的学生2013年3月份发现了BBC的这期节目，并通过学校当局向警方报告。

中国媒体报道称，罗宾逊还在中国娶了一名女子为妻。

这个消息近日也引起中国网民高度关注。中国各大网站和媒体也呼吁家长请提高警惕，如见到这个外教请及时报警。中国的数十万网民都关注和转发了这条新闻及BBC节目公布的嫌犯照片。

北京某国际学校不止一名学生指认照片上的逃犯曾是自己的老师。据悉学校已承认该犯在学校工作过3年，2012年5月因个人原因突然离开。

在公众关注下，罗宾逊4月26日向北京警方自首。

但众多中国网民转发此人在中国国际学校里和女学生的合影，质疑他是否也在中国担任外教期间犯过罪。

此外，网民们纷纷质疑，一个英国的性侵和强奸犯是如何当上中国国际学校的外教的？中国官方和学校当局是如何监管和审查有关外教的资格与背景的？

去年，首名从中国引渡到英国的英籍儿童色情犯罪嫌疑人普莱斯在利物浦被判刑7年零8个月。

69岁的普莱斯被抓获有自己对13岁以下儿童性侵犯图片后，用假护照逃到中国，找到在湖北当外教的工作。