浙江弃婴接受治疗 多位父母希望领养

Image caption 有关人员展示初生婴儿陷身的这段厕所下水管道。

浙江省金华市厕所下水道弃婴获救后，正在接受治疗康复，多人希望表示领养。

据中国媒体报道，救治弃婴的浙江浦江县人民医院的医护人员说，被称为“59号小毛头”的获救婴儿心跳和体温都已经恢复正常，可以喝奶粉了。

儿科的潘医生说，婴儿的心跳已经恢复到正常的120次左右，体温等也正常了，吸入性肺炎也在好转。

但潘医生说，CT显示婴儿的右侧头顶部可能存在骨折情况，也存在缺氧缺血性脑病。

潘医生解释，缺氧缺血性脑病如果恢复不好，可能对孩子的智力造成影响，但现在一切还不能确定，要看接下来的检查。

“59号小毛头”

据中国媒体报道，金华市一座居民楼的住户周六（5月25日）听到了隔壁公寓内不断传出婴儿隐隐的哭声，便打电话叫来了救援人员。

消防员发现，这名婴儿被困在和厕所相连接的一个下水管道内。在无法把孩子救出的情况下，消防员锯断了这段水管，连同里面的婴儿一同带往医院抢救。

在医院内，消防人与医护人员合作，成功地拆解了这段直径大约10厘米的管道，救出了这名婴儿。

医生为获救的婴儿剪了仍然连接在婴儿身上的脐带。据信这名体重仅四斤六两的婴儿出生最多几天。

专案调查

这一事件在中国的社交媒体上引发愤怒的谴责。网民纷纷发表评论，谴责这名婴儿的父母。

中国媒体经常报道类似弃婴事件，丢弃初生婴儿的原因包括违反计划生育超生、未婚少女意外怀孕等。

浦江县人民医院护士于敏君说，这两天，已经有很多拨人来看望婴儿，有送奶粉、奶瓶的，也有送衣服和纸尿裤的。

在这些人群中，有些夫妻自己没有孩子，表达了希望收养的意愿。

据中国媒体报道，当地警方已经成立了专案组。警方表示，目前还是要先试图找到孩子的父母或其他家人。

据浙江在线报道，孩子的生母已经找到，但这一消息没有其它独立消息来源的证实。