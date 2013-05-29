六四临近 中国多市民众申请集会游行

2013年5月29日

图像加注文字， 香港支联会上周日组织了平反六四大游行。但内地不少异见人士和维权人士近期据报陆续被阻止赴港，或遭监视、软禁、拘留。

“六四”24周年临近之际，中国广州、天津、湖南等地陆续出现6月4日举行游行的申请，除了纪念“六四”，还包括呼吁尊重宪法、保障人权等诉求。

同时，有消息显示各地警方和安全部门近日加紧了维稳力度，对政治异见和维权人士的控制，对网络社区的监控更严。

历年来呼吁平反六四的声音始终不断；新一届中国领导人执政后的第一个“六四”周年纪念日，海内外尤其关注。

维权网声称今年是89年以来在六四前“对民主、异见人士控制打压最严厉的一年”。

宪法和人权

据维权网消息，天津维权人士杜艳萍、许淑霞和傅玉林三人向天津公安局治安总队递交游行申请；办完手续后他们被告知周五（5月31日）可取“申请结果”。

他们递交的游行示威申请有140余人签名。维权网公布的申请内容显示，计划在6月4日上午开始的游行目的是呼吁天津市政府遵守宪法、保障人权民生、建立司法公正、停止违法强拆强迁等。

申请游行理由是曾就这些诉求要求与当地政府领导人对话而始终未果。

据称经办申请的警员质疑他们选在6月4日这一天游行的动机，他们答曰没有规定不许申请在哪一天游行。

此前，广州市公安局拒绝了徐向荣等三位市民5月23日递交的的六四游行申请。

美国自由亚洲电台报道说，徐向荣等拟提请行政覆议；三位申请人先后不止一次被传唤问话，据信其中一人被拘留。

BBC中文网29日无法拨通徐向荣的手机。

稍早，湖南部分维权人士向湖南公安厅申请到岳麓山公祭“六四”英灵，但主要筹办人罗茜据悉遭监视和行动限制。

香港

另外，“天安门母亲”张先玲和丈夫原计划去香港参加一次无关政治的会议，最后因当局阻挠而未能成行。

中国独立中文笔会副秘书长野渡则发推特称，当局以六四临近为由对他实施软禁。他原计划去香港参加一次文学研讨会，结果未能成行。

香港立法会5月29日就“毋忘六四时间，平反八九民运”动议表决，功能团体和地方选区赞成票均未过半数，议案被否决。

不过，香港支联会已经在5月26日组织“平反六四”的游行。