奥巴马总统经常光顾山东济南某网吧？

Image caption 伪造的奥巴马中国身份证。（网络截图）

如果按中国一家网吧的客户记录判断，美国总统奥巴马应该算那里的常客。

中国网吧要求用户出示身份证以供记录备案；山东济南这家网吧的记录上经常出现奥巴马和他的中国身份证。

后来查明，这张奥巴马中国身份证是网吧经理伪造的。

这张卡上的照片是奥巴马的头像，地址是美国华盛顿特区宾夕法尼亚大道1600号，即白宫的邮政地址。持卡人的民族栏填写的是“肯尼亚”。

上周，警察对网吧作例行检查时发现了这个住址在美国、名叫奥巴马的肯尼亚人经常使用这家网吧，顿生疑窦。

山东新闻网日前报道说，经盘查后真相大白：原来有一名姓王的济南市民2010年光顾这家网吧后把自己的身份证落在那里，网吧经理见到后灵机一动，决定把它改偷换面，为那些没有身份证或未成年人去上网提供方便。

他从网上打印出奥巴马总统的名字、地址，贴到“王先生”的身份证上。

那位郭姓网吧经理据称受到了“处罚”，具体细节不清楚。

根据中国法律，对使用假身份证者的罚款是最多1000元人民币或在警察局拘留10天。

查明真相后，王先生的身份证物归原主。

“奥巴马现身济南网吧”的消息和他的“中国身份证”则在网上广为流传。