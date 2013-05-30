台菲调查团持续调查枪杀渔民事件

Image caption 台湾展示证据 指菲方“故意杀人”。

台湾与菲律宾的调查人员持续在菲台两地调查台渔民遭菲枪杀事件，这起海上枪击的经过随着连日来调查有更多细节浮出水面。

双方通过司法互助机制互派调查人员到对方进行调查，菲律宾国家调查局人员在台检视遭枪击的渔船广大兴28号，而台湾调查团人员在菲则讯问了开枪的海岸防卫队官员。

台方调查人员在马尼拉观看了菲律宾公务船上的录像，同时也由菲方人员居间对船上官员进行讯问。

开枪

台媒转述台方调查人员看过的录像说，当时菲律宾公务船指挥官下令八名武装人员对台渔船射击时，有一名海岸防卫队员不愿开枪而遭指挥官斥责，该指挥官并取走其枪枝自行向台渔船射击。

菲律宾公务船当时使用的武器包括了M16与M14步枪，以及30机枪，部份枪支在射击后卡弹，开枪者则在换枪后继续向台湾渔船射击。

菲律宾海岸防卫队此前称对台渔船开枪是因为其意图冲撞，这除了受到渔船上生还者强烈否认外，台湾也广泛质疑这种渔船冲撞比其更大武装舰艇说法并非事实。

据台媒指出，菲律宾公务船上人员在接受台方调查团讯问时，有三名菲方人员表示台湾渔船并没有冲撞该公务船。

相对于台方调查人员在马尼拉的调查，菲律宾调查人员在台也实地查访这艘弹痕累累的台湾渔船，并比对船上的疑似擦痕。

＂平行调查＂

Image caption 台菲调查员预料将分别登上对方涉案船艇勘验。

菲律宾司法部长德里马说，在菲台双方坐下来讨论调查发现时，没有任何一方能要求对方接受己方的调查结论，这是平行调查与共同调查的不同。

她说双方调查的结论可能完全相同、部份相同、或完全不同，这取决于调查团对证据与事实的掌握与理解。

菲律宾交通部长阿巴亚对这起枪杀渔民事件的一个最新说法则是：当时公务船是要登上另一也在＂菲律宾专属经济海域＂的一艘更大台湾船只，广大兴28号阻挡其航道，开枪是意在使其失去动力并非意在取人性命，合乎执勤守则。

对于这种不同于此前＂意图冲撞＂的说法，遭枪杀的渔民洪石成家属则批评菲律宾方面从头到尾都在说谎。

在双方调查都尚未有正式结论之际，美媒彭博社引述菲律宾学者说，马尼拉希望通过此一事件表明，如果中国入侵其领海，菲律宾将会采取相同严厉的态度。

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