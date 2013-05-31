分析：中美元首会面寻求解决“信任赤字”

Image caption 习近平去年2月份时曾以国家副主席身份访问美国。（资料图片）

随着中国国家主席习近平将于下周在美国加州会晤美国总统奥巴马，分析认为，两人将藉此寻求建立个人关系及应对中美两国日益严重的互不信任。

自3月中国领导层换届完成以来，这将是习近平首次以国家主席身份与奥巴马会面。去年2月份时，时为国家副主席的习近平曾访问美国，并与奥巴马在华盛顿进行了长时间会谈。

目前，中美正面对的议题十分广泛，由网络安全问题、北京政府对朝鲜及叙利亚的立场，以至中国与日本、菲律宾等美国盟友的领土主权争议，都急需两国元首的沟通磋商。

美联社此前报道说，奥巴马与习近平原定将于今年9月在俄罗斯举行的G20峰会上会面，但有迹象显示中美两国均极力避免双边关系再趋恶化，这场非正式会面才比原定提前了几个月。

下周在加州安纳伯格庄园举行的中美元首会面最初是由美方提出，白宫国家安全顾问多尼伦已就此于月底访问北京时开始着手安排。

“信任赤字”

周一（27日），习近平在会见多尼伦时表示，中美关系目前正处于一个关键的路口，双方必须在过往成功交往的基础上，为未来发展开辟新的途径。

习近平说，他与奥巴马将“就双方共同关心的重大战略性问题进行广泛深入沟通，加深了解，增进互信，积累共识，推动合作”。

与此同时，路透社报道说，白宫早已透露把网络安全列入会面的议题之一，其他议题将包括朝鲜与伊朗的核计划、叙利亚危机、汇率、美国在亚洲的“再平衡战略”，以及中国与其邻近国家在东、南海的领土主权争端。

然而，中国国务院侨务办公室副主任何亚非在美国杂志《外交政策》发表文章指出，基于诸多问题，中美之间的战略互信存在巨大的“赤字”。

何亚非引述美国学者表示，中美之间的互信水平目前正处于1972年美国前总统尼克松历史性访华以来的最低水平。

BBC媒体观察部分析认为，为了解决“信任赤字”的问题，这场“庄园会”预计将不会关注太多细节，而是在于建立互信和订立未来两国交往的大方向。

中国驻美大使崔天凯稍早时已表示，这场会晤“可能不会发布一份长长的成果清单，但是它会指引今后中美合作取得更大的成果”。

非正式

位于加州的安纳伯格庄园属于美国前出版业巨头安纳伯格，这个被称为“西方戴维营”的私人庄园被认为似乎是习近平与奥巴马建交的理想地点。

美国《华尔街日报》引述中国外交部一名官员说，此次中美领导人会面将是一次“不打领带”的会晤，同时也不会举行各种仪式，让两国领导人有更多时间来讨论实质问题。

中国国际问题研究所副所长阮宗泽认为，在中美关系史上来说，这可是一个“史无前例”的安排。

香港《南华早报》评论也称，传统形式的会晤往往充斥象征意义和严正规格，而中美元首从未试过借着这种方式来了解对方。

分析指出，中国领导人通常将这种外交访问行程视为加强中国的国际地位，尤其是在中国民众眼中。

事实上，这种非正式会晤以往倒不是没有举行过。2002年，前中国国家主席江泽民便曾到美国前总统小布什在得克萨斯州的克劳福德农场举行会面。

不过，那次会晤最后约一小时便完结，明显不是一个作深入讨论议题的场合。而且，美国一些意见认为，适逢江泽民那时要从中国最高领导人的位置上退下来，他的举动是企图巩固地位，以及在中共十六大时保留影响力。

无论如何，中美专家一致认同，自上任国家主席一职以来，习近平答应与奥巴马举行首次非正式会晤具有正面意义。

而这可能也是习近平感到自信的表现。前美国中央情报局中国问题分析师约翰逊说，受益于他的精英背景，习近平巩固权力的速度超乎了许多美国政治家的想象。