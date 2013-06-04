自由派呼吁习近平继承父亲改革遗产

Image caption 太子党背景令习近平更自信，有助于加强其权威，但也会令其受到掣肘。

近期，在中国官方加紧控制言论，意识形态似乎在“向左转”的同时，倡导政治改革的自由派人士开始越来越多地提及“习仲勋”这个名字。

习仲勋是现任国家领导人习近平的父亲，生前是中共党内著名的改革派领袖，在推动经济改革的过程中起到了重要作用。在习近平上任前后的“蜜月期”，国内外舆论曾普遍期待他能继承父亲的遗风，推动中国的政治改革。

但是，尽管习近平也曾提出“加强宪法实施”等观点，但他近期发表的“两个不能否定”等保守言论和当局钳制言论的措施则令许多人大失所望。

“天安门母亲”组织在六四纪念日前夕发表的公开信中，批评习近平“大踏步地退回到毛式正统”，“使得原先对他抱有政治改革期待的人们，顿时陷入了失望与绝望之中”。

该组织发起人丁子霖在接受香港英文南华早报采访时说：“我们本以为习近平会有骨头，像他父亲一样，为中国的政治改革和民主发展做点事情。但是现在我们发现，他只是在走江泽民和胡锦涛的老路。”

“江泽民和胡锦涛各自浪费了十年的时间。作为习仲勋的儿子，你不应该学他们，”丁子霖说。

中国前总理赵紫阳的秘书鲍彤在2011年接受路透社专访时曾说，他对习近平深抱希望。他说希望习近平不会是第二个胡锦涛，“要知道他的父亲习仲勋为人民工作了一辈子”。

但鲍彤日前接受南华早报采访时表示，他对近几周以来当局强化意识形态控制的做法感到“困惑”。

鲍彤说：“我希望习仲勋的儿子会做好，否则我会感到非常失望。”

“一辈子没犯左的错误”

用习仲勋的改革业绩来“借古喻今”，并不只是异议人士的专利。

Image caption 习近平与父亲习仲勋（右）、夫人彭丽媛和女儿（中）的合影（资料照片）。

5月24日是习仲勋去世11周年的纪念日，大陆报纸和新闻网站纷纷发文纪念，其中不乏对当今左派势力回潮的暗讽。

搜狐等网站开辟了“习仲勋逝世11周年” 专题，刊发其生平回顾和纪念文章。新浪、搜狐、凤凰等主要新闻网站都转载了中国新闻周刊网站的文章《习仲勋逝世11周年，曾称一辈子没犯“左”的错误》。

广州南方都市报5月25日刊发题为“从习仲勋那一代改革者身上吸取力量”的社论，称赞习仲勋“以‘杀开一条血路’的精神，推动广东设立经济特区，率先实行对外开放”。

社论说：“今天纪念习仲勋，就是追怀其敢为人先的精神和视民如伤的情怀。习仲勋和他同时代的改革者们一起，从民众那里看到了变革的迫切愿望，初步完成了释放这一愿望的任务，这是他们那一代人的历史使命。如何从他们那一代改革者身上吸取力量，端在来者。”

“父亲给儿子的教导”

北京政治评论家陈子明认为，此类纪念文章实际上是在提醒习近平，应该牢记父亲的改革决心。“这是父亲给儿子的教导”，陈子明对南华早报说。

历史学者章立凡在接受香港明报采访时说，面对毛左回潮以及当局管制言论等“左转”迹象，自由派“非常之焦虑”，借用习仲勛这面旗帜，就像搬出“太上皇遗詔”一样，和左派抬毛泽东出来证明合法性一样。

海外异议网站“参与”则引述中国网民的评论说，陆媒纪念习仲勋逝世11周年，表面上是在奉承习近平，实际上是在“敲打”习近平，警示他不要继续左转，让老爸在九泉不得安宁。

读者反馈

习仲勋不过是一个王朝的明君，他不过把奴隶身上的枷锁放松一点就值得那么歌颂吗？他有说过开放党禁开放报禁吗？<br><strong> </strong><br/>

我认同习老大的做法，最主要的是要做到平衡，不能让任何一派单独做大势力，中国就像是一碗油，端不平就会打翻的，最终受苦的还是人民。<br><strong>小胡, 中国</strong><br/>

我认同习老大的做法，最主要的是要做到平衡，不能让任何一派单独做大势力，中国就像是一碗油，端不平就会打翻的，最终受苦的还是人民。小胡, 中国

当心国人的素质担当得起自由民主法制吗？未署名

什么是‘自由派人士’？1989年天安门事件，赵紫阳就没责任吗？zyl, usa